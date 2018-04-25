== استطلاع == بيارن ميونيخ VS ريال مدريد / دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

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#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عشاق الساحرة المستديرة أهلا و سهلا بكم

في استطلاع جديد

نحن على موعد مع سهرة أوروبية نارية مشتعلة

مباراة هذا العدد من الاستطلاع مباراة قمة كروية و نهائي قبل الأوان

اولا لانها مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا

و ثانيا لاني طرفيها ... عاصمة اسبانيا وقلب المانيا

ريال مدريد و بيارن ميونيخ








ورقة المباراة

دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا


ملعب أليانز أرينا

23°C

الحكم: بيورن كيبرز

مساعد حكم: ساندر فان روكيل

مساعد حكم: اروين زنسترا

حكم رابع: تشارلز تشارب

معلقين عصام الشوالي + حفيظ الدراجي

مباراة ذهاب
 
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رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

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#2
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بلاد المليون ونصف مليون ش
#2
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

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#4
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#4
فاعل الخير

فاعل الخير

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#9
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#9
قال dahman kz:
الفريقين متكافئين ومتقاربين ويصعب جدا التكهن بنتيجة هته المباراة
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نشاله بايرن ميونخ كلنا معها
 
dahman kz

dahman kz

:: عضو فعّال ::
#11
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اتضحت اهمية روبن و مكانته في البايار وغياب روبن أثر كثيرا على هجوم البايار
 
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