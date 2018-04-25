== استطلاع == بيارن ميونيخ VS ريال مدريد / دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا

رؤوف المستقبل ب
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عشاق الساحرة المستديرة أهلا و سهلا بكم
في استطلاع جديد
نحن على موعد مع سهرة أوروبية نارية مشتعلة
مباراة هذا العدد من الاستطلاع مباراة قمة كروية و نهائي قبل الأوان
اولا لانها مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا
و ثانيا لاني طرفيها ... عاصمة اسبانيا وقلب المانيا
ريال مدريد و بيارن ميونيخ
عشاق الساحرة المستديرة أهلا و سهلا بكم
في استطلاع جديد
نحن على موعد مع سهرة أوروبية نارية مشتعلة
مباراة هذا العدد من الاستطلاع مباراة قمة كروية و نهائي قبل الأوان
اولا لانها مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا
و ثانيا لاني طرفيها ... عاصمة اسبانيا وقلب المانيا
ريال مدريد و بيارن ميونيخ
ورقة المباراة
دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا
23°C
الحكم: بيورن كيبرز
مساعد حكم: ساندر فان روكيل
مساعد حكم: اروين زنسترا
حكم رابع: تشارلز تشارب
معلقين عصام الشوالي + حفيظ الدراجي
مباراة ذهاب
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