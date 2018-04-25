== استطلاع == بيارن ميونيخ VS ريال مدريد / دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



عشاق الساحرة المستديرة أهلا و سهلا بكم



في استطلاع جديد



نحن على موعد مع سهرة أوروبية نارية مشتعلة



مباراة هذا العدد من الاستطلاع مباراة قمة كروية و نهائي قبل الأوان



اولا لانها مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا



و ثانيا لاني طرفيها ... عاصمة اسبانيا وقلب المانيا



ريال مدريد و بيارن ميونيخ

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ورقة المباراة ​

دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا





23°C

الحكم: بيورن كيبرز

مساعد حكم: ساندر فان روكيل

مساعد حكم: اروين زنسترا

حكم رابع: تشارلز تشارب

معلقين عصام الشوالي + حفيظ الدراجي