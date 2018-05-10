Salah eddin
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برشلونة وريال مدريد يتصارعان على صفقة فرنسية
يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ستشهد حالة من الصراع بين برشلونة وريال مدريد، بشأن صفقة فرنسية في صفوف إشبيلية، المنافس في الدوري الإسباني.
وبحسب ما ذكرته إذاعة RAC الإسبانية، فإن برشلونة يراقب مدافع إشبيلية، كيلمنت لينجليت، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف الموقع أن روبرتو فيرنانديز، المدير الرياضي لنادي برشلونة ومساعده أوربانو اورتيجا، تابعا مباراة ريال مدريد وإشبيلية أمس المؤجلة من الجولة الـ34 من الليجا؛ لمتابعة لينجليت، مدافع الفريق الأندلسي.
وتابع الموقع أن ريال مدريد أيضا يفكر في التعاقد مع لينجليت من إشبيلية بعد الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الثنائي رافاييل فاران وخيسوس باييخو.
وأشار الموقع إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد من المساندين لصفقة كيلمنت من إشبيلية والذي تابعه عن قرب عندما كان يلعب في نانسي.
وأضاف الموقع أن الشرط الجزائي في عقد لينجليت مع إشبيلية 30 مليون يورو، الذي سوف يزيد 15 مليون يورو بعد أول يوليو/تموز المقبل، وفريقه لا يرغب في التفريط بسعر بخس والذي ضمه منذ عامين مقابل 2.5 مليون يورو من نانسي.
يشار إلى أن تقارير صحفية بريطانية تتحدث عن اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع لينجليت في الصيف المقبل بجانب ريال مدريد وبرشلونة.
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