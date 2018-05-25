ممكن مساعدة

miss victoria

miss victoria

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
9 جوان 2016
المشاركات
1,504
الإعجابات
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النقاط
71
العمر
18
الإقامة
تيارت
#1
السلااام عليكم و صح فطووووووركم حباااابي :):)
في هادا رمضان واجهت مشكلة في تنظيم وقتي في الدراسة في البيت علابالكم راني مقبلة على شهادة بكالوريا :rolleyes:
ما عرفتش كيفاش نراجع و وقتاش
ارجو تفاعلكم مع الموضوع في اسرع وقت
باش نرجع كيما كنت باسكو علابالي راح يصرااالي كيما هداك المثل في اخر سنبلة قطع صبعو هههههههه;);)
شكراااااا و صح سحححححححححححووووووووووركم :giggle::giggle::coffee:
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#2
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
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النقاط
406
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم
الثقة في النفسى انك ستفوزين
زيادة الدعم في مواد الاساسية
تجنب السهر
ذرك نورمالمون راكي راقدة
نوضي بكري
الصلاة والدعاء
الابتعاد عن الهاتف والتلفزيون
متشوفيهمش خلاص
هكذا كانت تجربتي مع الباك
قريت في الشهر الاولى والاخيرة روبوزيت فيها

العمل بجهد وحتى متقدريش
التركير على المواد التي ترين انك فيهاضعيفةر من تمارين التي ترا ايضا نفسك لا تستطيع حلها و مبادرة في حلها قبل ان تتراكم عليك التمارين و الواحدات
حل مواضيع البكالوريا من ( 2013 الى 2017 ) و تركيز على كيفية طرح الاسئلة على المواضيع 2017 في كل المواد لان طرح الاسئلة تغير مقارنتا مع سنة 2016 و سنوات الماضية ٠
و في اخير اتمنى ان تكون النصائح مفيدة
 
miss victoria

miss victoria

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
9 جوان 2016
المشاركات
1,504
الإعجابات
3,289
النقاط
71
العمر
18
الإقامة
تيارت
#3
قال HAMZA USMA:
السلام عليكم
الثقة في النفسى انك ستفوزين
زيادة الدعم في مواد الاساسية
تجنب السهر
ذرك نورمالمون راكي راقدة
نوضي بكري
الصلاة والدعاء
الابتعاد عن الهاتف والتلفزيون
متشوفيهمش خلاص
هكذا كانت تجربتي مع الباك
قريت في الشهر الاولى والاخيرة روبوزيت فيها

العمل بجهد وحتى متقدريش
التركير على المواد التي ترين انك فيهاضعيفةر من تمارين التي ترا ايضا نفسك لا تستطيع حلها و مبادرة في حلها قبل ان تتراكم عليك التمارين و الواحدات
حل مواضيع البكالوريا من ( 2013 الى 2017 ) و تركيز على كيفية طرح الاسئلة على المواضيع 2017 في كل المواد لان طرح الاسئلة تغير مقارنتا مع سنة 2016 و سنوات الماضية ٠
و في اخير اتمنى ان تكون النصائح مفيدة
إضغط للتوسيع...
شكرااااااااااااا ربي يحفظك
مي انا المشكل لعندي مهما نحاول ما نقدرش نرقد هاد الوقت حتى بعد السحور
و خطرات بعد السحور نحفظ
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,261
الإعجابات
5,852
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
اهلا اختي
وش راح نقولك
باش تنظيمي وقتك لازم ترقدي في ليل احسن شيئ
صباح تنوضي مع فجر تبداي تحفظي حتان 10 تقلبيها مواد تاع حل سوجيات حتان 2 تروحي تريحي عصر مبعد تنوضي تقراي قران حتان مغرب وترقدي بعد صلاة تروايح ان كنتي تصليهاا
 
miss victoria

miss victoria

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
9 جوان 2016
المشاركات
1,504
الإعجابات
3,289
النقاط
71
العمر
18
الإقامة
تيارت
#5
قال فاعل الخير:
اهلا اختي
وش راح نقولك
باش تنظيمي وقتك لازم ترقدي في ليل احسن شيئ
صباح تنوضي مع فجر تبداي تحفظي حتان 10 تقلبيها مواد تاع حل سوجيات حتان 2 تروحي تريحي عصر مبعد تنوضي تقراي قران حتان مغرب وترقدي بعد صلاة تروايح ان كنتي تصليهاا
إضغط للتوسيع...
شكرااا اخي
ان شاء الله نجرب هاد الطريقة
و كيما قلت لاخي حمزة قبلك ما نقدرش نرقد
بصح نحاول قدر ما نستطييييع
ربي يخليييييك
 
miss victoria

miss victoria

:: عضو فعّال ::
#6
إنضم
9 جوان 2016
المشاركات
1,504
الإعجابات
3,289
النقاط
71
العمر
18
الإقامة
تيارت
#6
قال فاعل الخير:
اهلا اختي
وش راح نقولك
باش تنظيمي وقتك لازم ترقدي في ليل احسن شيئ
صباح تنوضي مع فجر تبداي تحفظي حتان 10 تقلبيها مواد تاع حل سوجيات حتان 2 تروحي تريحي عصر مبعد تنوضي تقراي قران حتان مغرب وترقدي بعد صلاة تروايح ان كنتي تصليهاا
إضغط للتوسيع...
شكرااا اخي
ان شاء الله نجرب هاد الطريقة
و كيما قلت لاخي حمزة قبلك ما نقدرش نرقد
بصح نحاول قدر ما نستطييييع
ربي يخليييييك
 
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