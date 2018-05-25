ممكن مساعدة

السلام عليكم

الثقة في النفسى انك ستفوزين

زيادة الدعم في مواد الاساسية

تجنب السهر

ذرك نورمالمون راكي راقدة

نوضي بكري

الصلاة والدعاء

الابتعاد عن الهاتف والتلفزيون

متشوفيهمش خلاص

هكذا كانت تجربتي مع الباك

قريت في الشهر الاولى والاخيرة روبوزيت فيها



العمل بجهد وحتى متقدريش

التركير على المواد التي ترين انك فيهاضعيفةر من تمارين التي ترا ايضا نفسك لا تستطيع حلها و مبادرة في حلها قبل ان تتراكم عليك التمارين و الواحدات

حل مواضيع البكالوريا من ( 2013 الى 2017 ) و تركيز على كيفية طرح الاسئلة على المواضيع 2017 في كل المواد لان طرح الاسئلة تغير مقارنتا مع سنة 2016 و سنوات الماضية ٠

و في اخير اتمنى ان تكون النصائح مفيدة ​