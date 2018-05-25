ممكن مساعدة

miss victoria
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السلااام عليكم و صح فطووووووركم حباااابي
في هادا رمضان واجهت مشكلة في تنظيم وقتي في الدراسة في البيت علابالكم راني مقبلة على شهادة بكالوريا
ما عرفتش كيفاش نراجع و وقتاش
ارجو تفاعلكم مع الموضوع في اسرع وقت
باش نرجع كيما كنت باسكو علابالي راح يصرااالي كيما هداك المثل في اخر سنبلة قطع صبعو هههههههه
شكراااااا و صح سحححححححححححووووووووووركم
في هادا رمضان واجهت مشكلة في تنظيم وقتي في الدراسة في البيت علابالكم راني مقبلة على شهادة بكالوريا
ما عرفتش كيفاش نراجع و وقتاش
ارجو تفاعلكم مع الموضوع في اسرع وقت
باش نرجع كيما كنت باسكو علابالي راح يصرااالي كيما هداك المثل في اخر سنبلة قطع صبعو هههههههه
شكراااااا و صح سحححححححححححووووووووووركم