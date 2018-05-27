♥|تجــ(2018)ـمـــع إتحـUSMAـاد الجزائر|♥

قوانين الصحيفة :



اخواني الكرام ,,, اخواتي الكريمات ,



تحية طيبة وبعد :



قبل المشاركــة في الصحيفة ,,, لا بد أن يلتزم الجميع بالقوانين التي تخص الصحيفة ,,, والتي من



شأنها أن تحافظ على جمالية الصحيفة ,,, و التالية هي قوانين صحيفة نادي

إتحاد الجزائر ,,, و التي يجب على كل عضو أن يلتزم بها ويتقيّد بها ... و عليه فأي مشاركة لا تنطبق مع القوانين أو تخالفها ...



من حق الإشراف التصرف بما يراه مناسبا حسب نوع المخالفة ... راجين من الجميع حسن التصرف و التقيد



التآم بكل القوانين ,,



1 - يجب أن يكون الرد المراد كتابته في الصحيفة خاصا بلاعبي و مدربي نادي الإتحاد او أي شيء يخص الفريق

2- تمنع منعا باتا الردود التي تثير الحساسيه بين الاعضاء ونشر التفرقة بين أعضاء الصحيفة ومحبي



النادي سواء بكلام جارح على أي شخصية تمثل النادي أو التهجم دون وجه حق وأسباب منطقية... الخ .



3 - يجب التقيد باداب الكتابه ( عدم السب والشتم أو الإستهزاء وإحترام وجهة نظر الآخرين ,,) عند كتابة



أي رد على الموضوع وتذكر دائمآ قول الله تعالى ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) .



4- قبل كتابة إي خبر جديد الرجاء إلقاء نظره سريعه على الأخبارالموضوعه حتى تتأكد من أن الخبر الذي تريد وضعه غير مكرر .



5 - تكــون الردود داخل إطار الصحيــفة ، اي رد بدون إطار سيحذف مباشرة . ​