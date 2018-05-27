HAMZA USMA
::منشط المسابقة اليومية::
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 8,895
- الإعجابات
- 19,485
- النقاط
- 406
- العمر
- 24
- الإقامة
- الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
- الجنس
- ذكر
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسولنا الكريم .... اما بعد :
احبتي الكرام زوار واعضاء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
وأهلاً وسهلاً بـالجميــع في
♥|تجــ(2018)ـمـــع إتحـUSMAـاد الجزائر|♥|
لــ موسم " 2018 / 2019 "
---------------------------
قبل أعوام خضنا تجربة وكانت الى حد بعيد ناجحة
ها نحن نعــــــــــــــــود
على امل ان تقضــوا معنا اوقاتا سعيدة
.. و ان تنال الصفحة على رضاكم .