♥|تج( 2019-2020)ـمع إتحUSMAـاد الجزائر|♥|

HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,132
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسولنا الكريم .... اما بعد :
احبتي الكرام زوار واعضاء اللمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
وأهلاً وسهلاً بـالجميــع في
♥|تجــ(2020)ـمـــع إتحـUSMAـاد الجزائر|♥|

لــ موسم " 2019 / 2020 "
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قبل أعوام خضنا تجربة وكانت الى حد بعيد ناجحة
ها نحن نعــــــــــــــــود






على امل ان تقضــوا معنا اوقاتا سعيدة

.. و ان تنال الصفحة على رضاكم .



 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,132
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
قوانين الصحيفة :

اخواني الكرام ,,, اخواتي الكريمات ,

تحية طيبة وبعد :

قبل المشاركــة في الصحيفة ,,, لا بد أن يلتزم الجميع بالقوانين التي تخص الصحيفة ,,, والتي من

شأنها أن تحافظ على جمالية الصحيفة ,,, و التالية هي قوانين صحيفة نادي
إتحاد الجزائر ,,, و التي يجب على كل عضو أن يلتزم بها ويتقيّد بها ... و عليه فأي مشاركة لا تنطبق مع القوانين أو تخالفها ...

من حق الإشراف التصرف بما يراه مناسبا حسب نوع المخالفة ... راجين من الجميع حسن التصرف و التقيد

التآم بكل القوانين ,,

1 - يجب أن يكون الرد المراد كتابته في الصحيفة خاصا بلاعبي و مدربي نادي الإتحاد او أي شيء يخص الفريق
2- تمنع منعا باتا الردود التي تثير الحساسيه بين الاعضاء ونشر التفرقة بين أعضاء الصحيفة ومحبي

النادي سواء بكلام جارح على أي شخصية تمثل النادي أو التهجم دون وجه حق وأسباب منطقية... الخ .

3 - يجب التقيد باداب الكتابه ( عدم السب والشتم أو الإستهزاء وإحترام وجهة نظر الآخرين ,,) عند كتابة

أي رد على الموضوع وتذكر دائمآ قول الله تعالى ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) .

4- قبل كتابة إي خبر جديد الرجاء إلقاء نظره سريعه على الأخبارالموضوعه حتى تتأكد من أن الخبر الذي تريد وضعه غير مكرر .
5 - تكــون الردود داخل إطار الصحيــفة ، اي رد بدون إطار سيحذف مباشرة .
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,132
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
موقع ڨول العالمي يضع خارطة الدول العربية حسب انديتها الامثر تألقا في السنوات الاخيرة ، الموقع اختار اتحاد العاصمة ممثلا



 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,132
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
رزنامة جولات الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لموسم 2019 / 2020

الجولة 1 : إتحاد العاصمة × وفاق سطيف
الجولة 2 : شباب قسنطينة × إتحاد العاصمة
الجولة 3 : إتحاد العاصمة × جمعية عين مليلة
الجولة 4 : مولودية الجزائر × إتحاد العاصمة
الجولة 5 : إتحاد العاصمة × شبيبة الساورة
الجولة 6 : إتحاد العاصمة × نادي أتلتيك بارادو
الجولة 7 : مولودية وهران × إتحاد العاصمة
الجولة 8 : إتحاد العاصمة × أهلي برج بوعريريج
الجولة 9 : نجم مقرة × إتحاد العاصمة
الجولة 10 : إتحاد العاصمة × نصر حسين داي
الجولة 11 : إتحاد بسكرة × إتحاد العاصمة
الجولة 12 : إتحاد العاصمة × شبيبة القبائل
الجولة 13 : أولمبي الشلف × إتحاد العاصمة
الجولة 14 : إتحاد العاصمة × شباب بلوزداد
الجولة 15 : إتحاد بلعباس × إتحاد العاصمة
 
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