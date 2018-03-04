رابطة عشاق وفاق سطيف 2018/2017

أكد مدرب وفاق سطيف، عبد الحق بن شيخة، أنه لا يملك أي معلومات عن منافسه الغاني، في دور الـ32، من دوري أبطال إفريقيا.وتوجه بطل الجزائر السابق، وفاق سطيف، إلى غانا، مرورا بالدار البيضاء المغربية، أمس السبت، لخوض مباراته أمام أدونا ستارز، بملعب مدينة دورما، الأربعاء المقبل.وسيكون وفاق سطيف محروما من خدمات أربعة لاعبين، ويتعلق الأمر بالمدافع جمال إيبوزيدن، والمهاجمين رشيد ناجي وحمزة بانوح ومحمد بكير، بسبب الإصابة.وقال بن شيخة، في تصريحات خاصة لـ"": "صراحةً لا أملك معلومات عن الفريق الغاني، باستثناء أنه يضم أربعة لاعبين دوليين، لكننا ندرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ومصممون على تشريف الجزائر في غانا".وبخصوص الغيابات، أوضح بن شيخة: "غياب عدة لاعبين عن مواجهة أدونا ستارز، يؤرقنا تماما، ويقلص من عدد الخيارات، لكن الوفاق لديه الخبرة في المنافسات الأفريقية، وقادر على تخطي هذه العقبة".