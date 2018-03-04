رابطة عشاق وفاق سطيف 2018/2017

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
#1
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
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الإعجابات
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Setif
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أنثى
#1
الحمدلله رب العالمين والصلآة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم .. أما بعد ،


احبتي الكرام زوار واعضاء صحيفة عشاق وفاق سطيف


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأهلاً وسهلاً بـ الجميع في صحيفة وفاق سطيف لــ موسم2017 / 2018 "


آملين أن تقضـوا أوقاتـاً سعيـدة وتعيشوا في أجواء محبّة وفـرحـة بـ إنتصـارات النادي وتتويجـاته .. وأن تنـال الصحيفة على رضاكم و إستحسانكُم و تستفيـدوا وتفيدوا


بعضكــم البعــض..
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
#2
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,822
الإعجابات
10,195
النقاط
1,256
محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#2
الوفاق في مهمة صعبة جدا في غانا امام فريق محترم بطل الدروي الغاني و الذي يملك 3 عناصر في منتخب غانا الاول الذي لعب كاس العالم

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أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
#4
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,822
الإعجابات
10,195
النقاط
1,256
محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#4
قال حمزةusma:
الوفاق راه يعاني في البطولة
إضغط للتوسيع...
و بن شيخة يشتكي من الاصابات المتعددة للاعبي الوفاق..
ربي يجيب الخير ان شاء الله
 
حمزةusma

حمزةusma

:: عضو فعّال ::
#6
إنضم
15 ماي 2008
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بوسعادة
#6
أكد مدرب وفاق سطيف، عبد الحق بن شيخة، أنه لا يملك أي معلومات عن منافسه الغاني، في دور الـ32، من دوري أبطال إفريقيا.

وتوجه بطل الجزائر السابق، وفاق سطيف، إلى غانا، مرورا بالدار البيضاء المغربية، أمس السبت، لخوض مباراته أمام أدونا ستارز، بملعب مدينة دورما، الأربعاء المقبل.

وسيكون وفاق سطيف محروما من خدمات أربعة لاعبين، ويتعلق الأمر بالمدافع جمال إيبوزيدن، والمهاجمين رشيد ناجي وحمزة بانوح ومحمد بكير، بسبب الإصابة.


وقال بن شيخة، في تصريحات خاصة لـ"
": "صراحةً لا أملك معلومات عن الفريق الغاني، باستثناء أنه يضم أربعة لاعبين دوليين، لكننا ندرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ومصممون على تشريف الجزائر في غانا".

وبخصوص الغيابات، أوضح بن شيخة: "غياب عدة لاعبين عن مواجهة أدونا ستارز، يؤرقنا تماما، ويقلص من عدد الخيارات، لكن الوفاق لديه الخبرة في المنافسات الأفريقية، وقادر على تخطي هذه العقبة".
 
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