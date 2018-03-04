رابطة عشاق وفاق سطيف 2018/2017

أشــواق 19
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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الحمدلله رب العالمين والصلآة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم .. أما بعد ،
احبتي الكرام زوار واعضاء صحيفة عشاق وفاق سطيف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأهلاً وسهلاً بـ الجميع في صحيفة وفاق سطيف لــ موسم2017 / 2018 "
آملين أن تقضـوا أوقاتـاً سعيـدة وتعيشوا في أجواء محبّة وفـرحـة بـ إنتصـارات النادي وتتويجـاته .. وأن تنـال الصحيفة على رضاكم و إستحسانكُم و تستفيـدوا وتفيدوا
بعضكــم البعــض..
احبتي الكرام زوار واعضاء صحيفة عشاق وفاق سطيف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأهلاً وسهلاً بـ الجميع في صحيفة وفاق سطيف لــ موسم2017 / 2018 "
آملين أن تقضـوا أوقاتـاً سعيـدة وتعيشوا في أجواء محبّة وفـرحـة بـ إنتصـارات النادي وتتويجـاته .. وأن تنـال الصحيفة على رضاكم و إستحسانكُم و تستفيـدوا وتفيدوا
بعضكــم البعــض..