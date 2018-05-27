العدد الرابع: رؤوف المستقبل ب ضيف كرسي الضيافة الرمضانية

عندي ليك اسئلة خفيفة مبعد نرجعلك

شحال عمرك ؟

وش من سنة تقرا؟

شكون عضو لي تحبو في لمة ؟

شكون عضوة تحبها في لمة ؟

وش هي اكلتك مفضلة في رمضان ؟ ​