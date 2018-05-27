العدد الرابع: رؤوف المستقبل ب ضيف كرسي الضيافة الرمضانية

فاعل الخير

فاعل الخير

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#1
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في مريخ ^_^
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#1

















رمضان مبارك لكل المسلمين ورواد اللمة الجزائرية خصوصا .
اخواني اخواتي طيلة شهر رمضان سنستقبل كل 3 أيام ضيف كريم عضو من أعضاء اللمة
كما درجت العادة وضيف العدد الرابع هو الأخ :

@رؤوف المستقبل ب


ستجلس على كرسي الضيافة لمدة 3 ايام

اتهلاو فيا مليح و كثروا الاسئلة :D:D:D
الأسئلة عامة وتكون عن شهر رمضان
نتمنى لك قضاء وقت ممتع برفقتنا

ننتظر تفاعلكم









 
آخر تعديل:
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط المسابقة اليومية::
#2
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#2
شكرا اخي فاعل الخير ولكن انا ولد وانت درتيها على صيغة بنت ههههه
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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في مريخ ^_^
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ذكر
#4
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#6
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13 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
16
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في مريخ ^_^
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ذكر
#6
عندي ليك اسئلة خفيفة مبعد نرجعلك
شحال عمرك ؟
وش من سنة تقرا؟
شكون عضو لي تحبو في لمة ؟
شكون عضوة تحبها في لمة ؟
وش هي اكلتك مفضلة في رمضان ؟
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط المسابقة اليومية::
#7
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
903
الإعجابات
1,213
النقاط
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العمر
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بلاد المليون ونصف مليون ش
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ذكر
#7
قال فاعل الخير:
عندي ليك اسئلة خفيفة مبعد نرجعلك
شحال عمرك ؟
وش من سنة تقرا؟
شكون عضو لي تحبو في لمة ؟
شكون عضوة تحبها في لمة ؟
وش هي اكلتك مفضلة في رمضان ؟
إضغط للتوسيع...
قداه عمرك ؟
11 سنة
سنة واش تقرا ؟
1 متوسط
شكون العضو اللي تشتيه في اللمة ؟
الامين محمد
شكون العضوة اللي تشتيها ؟
ام ياسمينdz
واش هي اكلتك المفضلة في رمضان ؟
البوراك
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#8
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ذكريات الماضي
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#8
سلااااام صح صيامكم
عندي أسئلة
1أنت من أي ولاية؟
2برنامجك في الشهر الفضيل؟
3 طموحتك المستقبلية؟
4المهنة التي تريدها طبعا بعد التخرج؟
5 ماهي نصائحك لشباب في كيفية اغتنام الشهر الفضيل من طاعات وعبادات؟

لي عوووودة

علاش مادرتليش اشارة
@فاعل الخير 😈
 
فاعل الخير

فاعل الخير

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#9
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أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

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فاعل الخير

فاعل الخير

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السحاب العابر

السحاب العابر

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أرض الوطن
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#13
السلام عليك
أهلا ومرحبا
كيف تقضي يومك في رمضان؟
متى أول مرة صمت؟
هل أنت مجتهد؟ مامعدلك؟
كم تحفظ من كتاب الله؟
ماهي طموحاتك؟
 
فاعل الخير

فاعل الخير

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#14
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