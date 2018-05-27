العدد الرابع: رؤوف المستقبل ب ضيف كرسي الضيافة الرمضانية

فاعل الخير
::منشط المسابقة اليومية::
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رمضان مبارك لكل المسلمين ورواد اللمة الجزائرية خصوصا .
اخواني اخواتي طيلة شهر رمضان سنستقبل كل 3 أيام ضيف كريم عضو من أعضاء اللمة
كما درجت العادة وضيف العدد الرابع هو الأخ :
@رؤوف المستقبل ب
ستجلس على كرسي الضيافة لمدة 3 ايام
اتهلاو فيا مليح و كثروا الاسئلة
الأسئلة عامة وتكون عن شهر رمضان
نتمنى لك قضاء وقت ممتع برفقتنا
ننتظر تفاعلكم
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