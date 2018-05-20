العدد الثاني:لؤلؤة قسنطينة ضيفة كرسي الضيافة الرمضانية

فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#1
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في مريخ ^_^
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#1








رمضان مبارك لكل المسلمين ورواد اللمة الجزائرية خصوصا .
اخواني اخواتي طيلة شهر رمضان سنستقبل كل 3 أيام ضيف كريم عضو من أعضاء اللمة
كما درجت العادة وضيفة العدد الثاني هي الأخت :

@لؤلؤة قسنطينة


ستجلس على كرسي الضيافة لمدة 3 ايام

اتهلاو فيا مليح و كثروا الاسئلة :D:D:D
الأسئلة عامة وتكون عن شهر رمضان
نتمنى لك قضاء وقت ممتع برفقتنا

ننتظر تفاعلكم




 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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قسنطينة
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أنثى
#2
السلام عليكم
شكرا خويا أسامة على الاستضافة الطيبة
جاتني إشارة حتى نلقى اسمي مكتوب فيها هههه
شكرا لاختياري ان شاء الله نكون خفيفة عليكم
خلال هاد الايام
وصح فطوركم وصح رمضانكم جميعا
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
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أزمير
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أنثى
#3
السلام عليكم
الله الله شكون ضيف سهرتنا اليوم اغلى اخت و صديقة
احسنتم الاختيار خويا أسامة
هههههه بصح زعما واش رح نسقسي نعرف عليك كلشي واقيل نبقى في المتابعة برك و كاش سؤال رآني منبخلش عليك هههههه
منورة الكرسي مريومتي ^^
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
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العمر
25
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم
الله الله شكون ضيف سهرتنا اليوم اغلى اخت و صديقة
احسنتم الاختيار خويا أسامة
هههههه بصح زعما واش رح نسقسي نعرف عليك كلشي واقيل نبقى في المتابعة برك و كاش سؤال رآني منبخلش عليك هههههه
منورة الكرسي مريومتي ^^
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا حبيبتي اسومة
حسب الشوفة درك واحد مايشارك كامل يعرفوني بالاك كتر من نفسي :LOL:
ربي يحفظك ياقلبي السهرة حلوة وطيبة بتواجدكم :giggle:
خلي نحكيو شوي مع بعض نرجعوه موضوع دردشة هههه
شكرا اسومتي ربي ينور ايامك غاليتي
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#5
إنضم
13 ديسمبر 2016
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العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#5
و
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم
الله الله شكون ضيف سهرتنا اليوم اغلى اخت و صديقة
احسنتم الاختيار خويا أسامة
هههههه بصح زعما واش رح نسقسي نعرف عليك كلشي واقيل نبقى في المتابعة برك و كاش سؤال رآني منبخلش عليك هههههه
منورة الكرسي مريومتي ^^
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سقسيها وش كليتي بارح ههه
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#6
إنضم
13 ديسمبر 2016
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الإعجابات
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في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#6
classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
#7
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في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
#7
السلامم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يعطيك الصحة خويا جبتلنا وش نحتاجو :LOL:
مريم يا مريوومة عمبالك تالمو نعرفك بلاك انا نجاوب على اسئلة في بلاصتك :ROFLMAO:
الموهم راني نخمم في كاش ما نسقسيك
صح فطوركمم :))
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
13 أفريل 2013
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#8
قال فاعل الخير:
و

سقسيها وش كليتي بارح ههه
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سؤال مليح هذا هههه
وبالمقابل نستغل الفرصة باه كي تسقسيني نزيد نسقسيها
واش كلات البارح :LOL:
بالمناسبة الاشارات هادوك لازم تنحيلهم النقطة هاديك لي قبلهم
وتحط علامة @ باه تلحق الاشارة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,457
الإعجابات
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النقاط
1,901
العمر
25
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#9
قال classic girl:
السلامم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يعطيك الصحة خويا جبتلنا وش نحتاجو :LOL:
مريم يا مريوومة عمبالك تالمو نعرفك بلاك انا نجاوب على اسئلة في بلاصتك :ROFLMAO:
الموهم راني نخمم في كاش ما نسقسيك
صح فطوركمم :))
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هههه عجبتني جبتلنا واش نحتاجو ههه يسمى حابة تريشيني واقيلا هههه
هههههه يخي مصيبة والله ضحكتيني الله يعطيك الربح
عجبتني تجاوبي في بلاصتي
معليش حبيبتي الحاجة لي تجيك لي في بالي سقسي
والله يسلمك صح فطورك نتي تاني حبيبتي​
 
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