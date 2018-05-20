العدد الثاني:لؤلؤة قسنطينة ضيفة كرسي الضيافة الرمضانية

السلام عليكم

شكرا خويا أسامة على الاستضافة الطيبة

جاتني إشارة حتى نلقى اسمي مكتوب فيها هههه

شكرا لاختياري ان شاء الله نكون خفيفة عليكم

خلال هاد الايام

وصح فطوركم وصح رمضانكم جميعا ​