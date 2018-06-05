العدد الخامس: classic girl ضيف كرسي الضيافة الرمضانية

فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
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النقاط
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العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1






















رمضان مبارك لكل المسلمين ورواد اللمة الجزائرية خصوصا .
اخواني اخواتي طيلة شهر رمضان سنستقبل كل 3 أيام ضيف كريم عضو من أعضاء اللمة
كما درجت العادة وضيفة العدد الخامس هي الأخت :

@classic girl


ستجلس على كرسي الضيافة لمدة 3 ايام

اتهلاو فيا مليح و كثروا الاسئلة :D:D:D
الأسئلة عامة وتكون عن شهر رمضان
نتمنى لك قضاء وقت ممتع برفقتنا

ننتظر تفاعلكم









 
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