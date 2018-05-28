برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الخامسة- لحم بعجين

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
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أهلاً بكم جميعاً وأعتذر عن التأخير في طرح الوصفة
هنا تجدون الوصفات القديمة

برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا

واليوم سأقدم لكم وصفة شهية جداً ولذيذة
أهلاً بكم مع برنامج

طبخ1.gif

- لحم بالعجين أو لحم بعجين -

IMG_8149.JPG

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1 كيلو لحم مفروم
2 فلفل رومي
3 حبة طماطم
بقدونس
2 بصل

4 كوب طحين
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
ملح حسب الرغبة
ربع كوب زيت

توابل
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كاري
1 ملعقة صغيرة توابل مشكلة

IMG_8123.JPG

IMG_8117.JPG

نقوم بتجهيز العجين وتركه جانباً وبعد نصف ساعة نقوم بتقطيعه إلى قطع متساوية
تابعوا معي

IMG_8133.JPG

نقوم بتغطية قطع العجين ونبدأ بتجهيز الحشوة

نقوم بفرم كل من الفلفل والطماطم والبصل والبقدونس
ونضيف هذه المكونات الى اللحم ونضيف الملح والتوابل

IMG_8131.JPG

وأصبحت الحشوة على هذا الشكل

IMG_8132.JPG

وهنا نبدأ بفرد كرات العجين وجعلها رقيقة إلى حد ما



IMG_8135.JPG

ثم نقوم بوضع الحشوة على سطح العجين على هذا الشكل

IMG_8136.JPG

IMG_8137.JPG

ونشعل الفرن على أعلى درجة وندخل قطع العجين إلى أن تتحمر من الأسفل وتنضج
وهذا لا يحتاج أكثر من 8 الى 10 دقائق مع المراقبة المستمرة
وهذا هو شكلها بعدما نضجت


IMG_8143.JPG

قدميها على النحو الذي تريدينه

IMG_8145.JPG

IMG_8146.JPG

أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ونالت رضاكم
إلى الملتقى مع وصفة جديدة






 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
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أنثى
#2
السلام عليكم اختي سكون
بسم الله مشاء الله رووووووووووووووعة
عجبتني الوصفة بزاف يعطيك الصحة و يسلم دياتك يا الغالية
راقت لي جدا و بشدة ههههه و زيد شهيتينا مع العشية
بارك الله فيك
 
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