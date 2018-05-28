برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الخامسة- لحم بعجين

أهلاً بكم جميعاً وأعتذر عن التأخير في طرح الوصفة

هنا تجدون الوصفات القديمة

واليوم سأقدم لكم وصفة شهية جداً ولذيذة

أهلاً بكم مع برنامج

- لحم بالعجين أو لحم بعجين -

1 كيلو لحم مفروم

2 فلفل رومي

3 حبة طماطم

بقدونس

2 بصل

4 كوب طحين

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

ملح حسب الرغبة

ربع كوب زيت

توابل

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة توابل مشكلة

نقوم بتجهيز العجين وتركه جانباً وبعد نصف ساعة نقوم بتقطيعه إلى قطع متساوية

تابعوا معي

نقوم بتغطية قطع العجين ونبدأ بتجهيز الحشوة

نقوم بفرم كل من الفلفل والطماطم والبصل والبقدونس

ونضيف هذه المكونات الى اللحم ونضيف الملح والتوابل

وأصبحت الحشوة على هذا الشكل

وهنا نبدأ بفرد كرات العجين وجعلها رقيقة إلى حد ما

ثم نقوم بوضع الحشوة على سطح العجين على هذا الشكل

ونشعل الفرن على أعلى درجة وندخل قطع العجين إلى أن تتحمر من الأسفل وتنضج

وهذا لا يحتاج أكثر من 8 الى 10 دقائق مع المراقبة المستمرة

وهذا هو شكلها بعدما نضجت

قدميها على النحو الذي تريدينه