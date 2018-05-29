سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الخامس

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yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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#1
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تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري

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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا:

سلسلة إكتشف الرقم السري



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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة





في انتظار تفاعلكم
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
13,364
النقاط
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الإقامة
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الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في العدد
الخامس من سلسلة اكتشف الرقم السري

الرقم السري للهذا العدد مدون لدي
من خمسة ارقام ( لنرى كيف ستكون المنافسة اذن ;))

4 ارقام مثل الاعداد السابقة و رقم اخر
ساوضح :
رقمين من 0 الى 10
رقمين من 11 الى 20
ورقم من 21 الى 30

 
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
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ذكر
#3
جيد و اذا كانت اسهل و اسرع غدا نغير قليلا في مجال الارقام ليكون التخمين اصعب
اختي الكريمة اذا تحبي تشاركي اليوم و نشطها عليك اعلميني
للعلم الموضوع لازال مغلوق
 
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