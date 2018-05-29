سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الخامس

السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في العدد

الخامس من سلسلة اكتشف الرقم السري

الرقم السري للهذا العدد مدون لدي

من خمسة ارقام ( لنرى كيف ستكون المنافسة اذن )

4 ارقام مثل الاعداد السابقة و رقم اخر

ساوضح :

رقمين من 0 الى 10

رقمين من 11 الى 20

ورقم من 21 الى 30