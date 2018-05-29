سلسلة {قصص الأنبياء} العدد13 ( أنبياء اهل القرية عليهم السلام ) عليهم السلام

(قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ).

(لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ)

(قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ).