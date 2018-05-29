رسالة و تحية و سلام من فيتامينة

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
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- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
خاوتي و خياتي فيتامينة راهي تسلم عليكم بزاف و قاتلكم صحا رمصانكم و فطوركم و سحوركم و حتى عيدكم
و قاتلكم توحشتكم بزاف و ادعولي دعوة خير ربي يفرحني و يهنيني راهي قريب تدخل القفص الذهبي
اللهم اني بلغت فاشهد 😊
خاوتي و خياتي فيتامينة راهي تسلم عليكم بزاف و قاتلكم صحا رمصانكم و فطوركم و سحوركم و حتى عيدكم
و قاتلكم توحشتكم بزاف و ادعولي دعوة خير ربي يفرحني و يهنيني راهي قريب تدخل القفص الذهبي
اللهم اني بلغت فاشهد 😊