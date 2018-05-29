رسالة و تحية و سلام من فيتامينة

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,871
الإعجابات
42,132
النقاط
12,106
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله
خاوتي و خياتي فيتامينة راهي تسلم عليكم بزاف و قاتلكم صحا رمصانكم و فطوركم و سحوركم و حتى عيدكم
و قاتلكم توحشتكم بزاف و ادعولي دعوة خير ربي يفرحني و يهنيني راهي قريب تدخل القفص الذهبي

اللهم اني بلغت فاشهد 😊
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,614
الإعجابات
49,291
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا اسومة على ايصال الرسالة
وربي يحفظ الغالية سعاد وربي يهنيها وربي يرزقها كل ما تتمنى يارب
حنا تاني توحشناها بزااف وتوحشنا هبالها هنا ههه
ربي يكون في عونها وربي يسعدها في الدنيا والآخرة يارب
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,640
الإعجابات
36,647
النقاط
501
#3
ندعولها تدخل للقفص الذهبي بصح بشرط ترجع من بعد بصح اذا تدخل وما تخرجش لينا ق مكان لاه خخخخ
ربي يهنيها ان شااء الله وقلها تسلم على الراس اليابس هذيك وزيرة الفلاحة
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,550
الإعجابات
59,863
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سلمي عليها وقولها ربي يهنيك ان شاءالله
 
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