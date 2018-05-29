رسالة و تحية و سلام من فيتامينة

السلام عليكم و رحمة الله

خاوتي و خياتي فيتامينة راهي تسلم عليكم بزاف و قاتلكم صحا رمصانكم و فطوركم و سحوركم و حتى عيدكم

و قاتلكم توحشتكم بزاف و ادعولي دعوة خير ربي يفرحني و يهنيني راهي قريب تدخل القفص الذهبي



اللهم اني بلغت فاشهد 😊​