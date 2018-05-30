منتسبة جديدة

س

سوار سوف

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
29 ماي 2018
المشاركات
3
الإعجابات
2
النقاط
0
الإقامة
نبضي ♡ واد سوف ♡
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صح رمضانكم و تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال و بلغنا و اياكم ليلة القدر

عضوة جديدة بالتسجيل قديمة كزائرة
بينكم عساني أفيد و استفيد

تحية من مدينة واد سوف لكافة التراب الجزائري

سوار
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
5,327
الإعجابات
1,892
النقاط
351
الجنس
ذكر
#4
مرحبا بالاخت الكريمة وبناس واد سوف لديهم باع طويل في منتدى اللمة اهلا وسهلا.
 
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