احذر.. تناول الفاكهة فى هذه الحالة يصيبك بالتسمم

-حساسية الأسنان



-ألم المعدة

-انسداد الأمعاء

-الغثيان



-الإسهال أو الإمساك



-التسمم

يعتبر استهلاك وتناول الفاكهة غير الناضجة من أكثر العادات الغذائية الخاطئة، فقد يصاب البعض بتهيج فى بطانة الجهاز الهضمي ، كما أن هذا النوع من الفاكهة يحتوى على نسبة صغيرة من السموم ."، أن الإنسان يتعرض لمشاكل صحية عديدة عند تناول الفاكهة غير الناضجة أبرزها ما يلي:الفواكه غير الناضجة تحتوي على الكثير من الأحماض التى تؤدى إلى تآكل المينا في الأسنان، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بحساسية الأسنان.تتعرض المعدة إلى آلام شديدة لأنها تواجه مشكلة فى هضم هذا النوع من الفواكه.قد تتسبب الثمار غير الناضجة في انسداد الأمعاء، وهو أمر يمكن أن ينتج أيضًا أصواتًا غريبة في البطن.إذا كنت تعاني من حساسية شديدة، فمن المحتمل أن تتعرض لغثيان بسبب إجهاد المعدة، لأن في بعض الأحيان تناول الفواكه غير الناضجة قد يسبب لك القيء.لا يستطيع الجهاز الهضمى التخلص من الجسيمات التى لا يمكن هضمها، فيؤدى إلى إصابة البعض بالإسهال، ومن الممكن أيضًا، أن يصاب آخرون بالإمساك بسبب إحتواء الفاكهة غير الناضجة على نسبة عالية من الألياف.بعض الفواكه غير الناضجة مثل الطماطم والأناناس تحتوي على سموم خفيفة، وهذا هو السبب في أن استهلاكها يمكن أن يصيبك بالتسمم.