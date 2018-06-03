سقوط طائرة عسكرية في بسكرة

Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
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#1
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#1
سقوط طائرة عسكرية في بسكرة

شهد مطار محمد خيضر ببسكرة، قبل قليل، سقوط طائرة شحن عسكرية أثناء محاولة نزولها بالمطار، وتزامن ذلك مع نزول طائرة أخرى للجوية الجزائرية التي أضطر قائدها إلى إبعادها عن موقع الحادث من أجل تفادي الإصطدام.



وبحسب مصادر محلية، فإن طائرة الشحن العسكرية انشطرت الى نصفين عند محاولة النزول بمطار محمد خيضر، حيث كان على متنها حوالي 10 أشخاص، فيما يتواجد قائدها في حالة خطيرة، رفقة إثنان من العسكريين اللذان هما في حالة حرجة.
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
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ربي يستر حماة الوطن و يحمي كل الشعب الجزائري
اللهم احفظهم و استرهم
ولينا نخافو كي نسمعو بطيارة طاحت
و ربي يرحم شهداء طائرة بوفاريك
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
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الإعجابات
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#4
قال عآشقة الجنـة:
ربي يستر حماة الوطن و يحمي كل الشعب الجزائري
اللهم احفظهم و استرهم
ولينا نخافو كي نسمعو بطيارة طاحت
و ربي يرحم شهداء طائرة بوفاريك
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امين
طيارات الجزائر كامل خردة :cry:
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#8
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بين حوادث السيارات و حوادث الطيارات يوجد حتما انسان خالف قواعد السلامة.
هذا لان البلاد تسير بالبروكولاج وطبع وخلاص.
 
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