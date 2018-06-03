Ma$Ter
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سقوط طائرة عسكرية في بسكرة
شهد مطار محمد خيضر ببسكرة، قبل قليل، سقوط طائرة شحن عسكرية أثناء محاولة نزولها بالمطار، وتزامن ذلك مع نزول طائرة أخرى للجوية الجزائرية التي أضطر قائدها إلى إبعادها عن موقع الحادث من أجل تفادي الإصطدام.
وبحسب مصادر محلية، فإن طائرة الشحن العسكرية انشطرت الى نصفين عند محاولة النزول بمطار محمد خيضر، حيث كان على متنها حوالي 10 أشخاص، فيما يتواجد قائدها في حالة خطيرة، رفقة إثنان من العسكريين اللذان هما في حالة حرجة.
شهد مطار محمد خيضر ببسكرة، قبل قليل، سقوط طائرة شحن عسكرية أثناء محاولة نزولها بالمطار، وتزامن ذلك مع نزول طائرة أخرى للجوية الجزائرية التي أضطر قائدها إلى إبعادها عن موقع الحادث من أجل تفادي الإصطدام.
وبحسب مصادر محلية، فإن طائرة الشحن العسكرية انشطرت الى نصفين عند محاولة النزول بمطار محمد خيضر، حيث كان على متنها حوالي 10 أشخاص، فيما يتواجد قائدها في حالة خطيرة، رفقة إثنان من العسكريين اللذان هما في حالة حرجة.