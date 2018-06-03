كل يوم لغز مع فاتي(15)

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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الإعجابات
3,082
النقاط
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#1























fati1.gif


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صح فطوركم صحصحوا عقولكم

:coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee:

téléchargement (1).jpg


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(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)
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اللغز 1

انا اخف من الهواء ولكن لا يقدر على حملي الاقوياء فمن انا


اللغز2
حل ضيف بدار اهلها لا يحبونه ولا يحبهم حل بغير ترحيب لان لا خير اتي به ولا رغبه منه في الحلول اراد الرحيل واجبر على البقاء



اللغز 3






téléchargement.jpg







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@اميرة المدائن
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@سوار سوف
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@نجمة الدياجي
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آخر تعديل:
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,204
الإعجابات
19,793
النقاط
456
العمر
24
الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#4

اللغز 1

انا اخف من الهواء ولكن لا يقدر على حملي الاقوياء فمن انا

الفقاعه

اللغز2
حل ضيف بدار اهلها لا يحبونه ولا يحبهم حل بغير ترحيب لان لا خير اتي به ولا رغبه منه في الحلول اراد الرحيل واجبر على البقاء



اللغز 3








150
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,617
الإعجابات
3,082
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#10
قال HAMZA USMA:
اللغز 1

انا اخف من الهواء ولكن لا يقدر على حملي الاقوياء فمن انا

الفقاعه

اللغز2
حل ضيف بدار اهلها لا يحبونه ولا يحبهم حل بغير ترحيب لان لا خير اتي به ولا رغبه منه في الحلول اراد الرحيل واجبر على البقاء



اللغز 3








150
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قال HAMZA USMA:
اللغز الثاني ممكن الذئب
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تجيبها تجيبها وفي الاخير :/ :/ :/
حاول مجددا
 
boutheina beto

boutheina beto

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
21 أفريل 2013
المشاركات
692
الإعجابات
970
النقاط
136
الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
#15
45\3 تعطينا 15
23-15 تعكينا 8 و 8 كي نقصموها على 2 تعطي 4
و 10 ناقص 4 تعطينا 6 و 6 نقصمها على 2 تعطي 3
3 زايد 4 زائد 15 في 4 تعطي 7 زائد 60 اي 67
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#17
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,617
الإعجابات
3,082
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#17
قال boutheina beto:
45\3 تعطينا 15
23-15 تعكينا 8 و 8 كي نقصموها على 2 تعطي 4
و 10 ناقص 4 تعطينا 6 و 6 نقصمها على 2 تعطي 3
3 زايد 4 زائد 15 في 4 تعطي 7 زائد 60 اي 67
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كاين فخ​
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#18
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,204
الإعجابات
19,793
النقاط
456
العمر
24
الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#18
المهم المشاركة
ثبتت اجابتي وانا انتظر اعلان الفائز
الشكل الهندسي= 15
الموزات =4
الساعتين كل واحدة =3
الساعة الاخيرة = 2


 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#19
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,617
الإعجابات
3,082
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#19
قال HAMZA USMA:
المهم المشاركة
ثبتت اجابتي وانا انتظر اعلان الفائز
الشكل الهندسي= 15
الموزات =4
الساعتين كل واحدة =3
الساعة الاخيرة = 2


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بقاتلك خطوة وتفهم مليح اللعب
(y)(y)(y)(y)
 
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