كل يوم لغز مع فاتي(15)

Queen Fati
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(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)
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اللغز 1
انا اخف من الهواء ولكن لا يقدر على حملي الاقوياء فمن انا
اللغز2
حل ضيف بدار اهلها لا يحبونه ولا يحبهم حل بغير ترحيب لان لا خير اتي به ولا رغبه منه في الحلول اراد الرحيل واجبر على البقاء
اللغز 3
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(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)
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اللغز 1
انا اخف من الهواء ولكن لا يقدر على حملي الاقوياء فمن انا
اللغز2
حل ضيف بدار اهلها لا يحبونه ولا يحبهم حل بغير ترحيب لان لا خير اتي به ولا رغبه منه في الحلول اراد الرحيل واجبر على البقاء
اللغز 3
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