ركن الالغاز مع فاتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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موعدنا ككل يوم بعد صلاة التراويح

نطرح مجموعة من الالغاز ولي يجيب عنها ككل ينال ال 50 نقطة

كما انها سهلة وفي متناول الجميع مام لي دايخين ههه

وانا حبيت الجميع يستفيد لذا كونوا فى الموعد