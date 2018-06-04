HAMZA USMA
::منشط المسابقة اليومية::
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 9,261
- الإعجابات
- 19,832
- النقاط
- 456
- العمر
- 24
- الإقامة
- أم القرى
- الجنس
- ذكر
حمل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجأة سعيدة لجمهور الفراعنة في كأس العالم بروسيا.
وتوقع كوبر تعافي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي من الإصابة في الموعد المناسب، مما يؤهله للمشاركة في مونديال روسيا منذ البداية.
وقال كوبر على هامش معسكر الفراعنة في بيرجامو بإيطاليا: "سيكون متواجدا، نثق في ذلك، الأطباء قالوا إنه سيلحق بالمونديال".
وسجل صلاح 44 هدفا لليفربول هذا الموسم، لكنه تعرض لإصابة في الكتف بعد التحامه بسيرجيو راموس خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب روسيا والسعودية وأوروجواي.
كوبر يحمل مفاجأة سعيدة للجمهور المصري في المونديال