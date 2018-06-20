مدرب روسيا يرد على احتمالات فوز الدب بلقب المونديال

أعرب ستانيسلاف تشيريتشوف، المدير الفني لروسيا، عن سعادته بالفوز على المنتخب المصري، والاقتراب من التأهل لدور ال16 بكأس العالم 2018.





وقال تشيريتشوف، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الدب الروسي، إن الفوز كان ضروريًا لمنتخب بلاده من أجل تحقيق هدفه بالتأهل، مثلما كان المنتخب المصري يستهدف الفوز أيضا.





ورفض مدرب روسيا، الرد على الأسئلة المتعلقة بنجم الفراعنة محمد صلاح، مؤكدًا أنه أجاب عن الكثير من الاستفسارات الخاصة به.



​ وأضاف "كرة القدم لعبة، والأمور تتغير فيها بسرعة، يمكن أن نستفيد من لحظة واحدة، وهذا ما حدث في الشوط الثاني، نجحنا في التسجيل، ما سبب التوتر للمنتخب المصري". وأضاف "كرة القدم لعبة، والأمور تتغير فيها بسرعة، يمكن أن نستفيد من لحظة واحدة، وهذا ما حدث في الشوط الثاني، نجحنا في التسجيل، ما سبب التوتر للمنتخب المصري".





وحول ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء لصالح الفراعنة، وأحرز منها صلاح هدف الفراعنة الوحيد، قال "لا أستطيع الحكم على ركلة الجزاء".



وأشاد بعزيمة لاعبيه خلال المباراة، قائلا "لقد رأيتم مدى حماس اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، تعرضنا لمشاكل كثيرة قبل البطولة، لكننا تعاملنا معها جيدا، ولعبنا على إمكانات لاعبينا".



وردًا على إمكانية فوز منتخب بلاده باللقب، بعد إحراز 8 أهداف في مباراتين فقط، قال: "البطولة لا تأتي بعدد الأهداف، نستعد للمباريات بغض النظر عن الخصم، ونتعلم من أخطائنا".





واختتم مدرب روسيا، بالتأكيد على أنه درس المنتخب المصري جيدا، قائلا "أعددنا أنفسنا جيدًا وحللنا منتخب مصر، مباراتهم ضد أوروجواي أعطتنا انطباعًا كافيًا عنهم".





وسقط المنتخب المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام روسيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج.