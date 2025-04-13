سلسلة مشاهير علماء المسلمين العدد الثاني الخَوَارِزْمِي

السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته



العدد الثاني من سلسلة مشاهير علماء المسلمين



الشخصية الثانية هي عالِم الرياضيات و الجغرافيا



الخَوَارِزْمِي



وُلد أبو عبد اللّه محمد بن موسى الخوارزمي حوالي سنة 164 هـ الموافق ل 781 م في مدينة خوارزم الموجودة في أوزباكستان و هو من أصل فارسّي و لا يُعرف الكثير من تفاصيل حياته و يوجد عدة روايات و إختلافات حول ذلك



عاش الخوارزمي في بغداد حيث عمل في بيت الحكمة و هي مدرسة أسسها الخليفة المأمون و كان بيت الحكمة معهدًا مزدهرًا تمّت فيه ترجمة أعمال فلسفية و العِلمية القديمة



و كانت بغداد في ذلك الوقت مركزًا تجاريا و ثقافيا مهمًا حيث شجع الخليفة العلم و الثقافة و شيّد مكتبة من المخطوطات و مرصدًا يمكن للعلماء أن يدرسوا الفلك من خلاله



و درس الخوارزمي هناك العلوم و الرياضيات

و ترجم فيها المخطوطات الإغريقية



تُعرف الحقبة التي ينتمي إليها الخوارزمي بالعصر الذهبي للإسلام و قد شهِدت حكم الخلفاء العباسيين

و أسس العباسيون دولتهم في الكوفة سنة 132 هـ الموافق ل 750 م ثم نقلوها إلى بغداد سنة 145 هـ الموافق ل 762 م

و كانت الأمة الإسلامية في تلك الفترة مزيجا من الثقافات و المعارف التي دخلتها من الحضارات الرومانية و الصّينية و الهندية و الإغريقية و الفارسية و المصرية و البيزنطية القديمة



و كان الحاكم زمن الخوارزمي هو الخليفة المأمون الإبن الأصغر للخليفة هارون الرشيد



و قد شجعت الدولة الإسلامية العلماء المسلمين و الغير المسلمين على دراسة و ترجمة النصوص إلى العربية و من تَمَ إلى الفارسية و التركية و العِبرية و اللاتنية و هكذا عاشت البلاد العربية أكثر عهودها مجدًا في ظل الخلفاء العباسيين



كان للخوارزمي أثر كبير في تطوّر العلوم و الرياضيات أكثر من أي باحث آخر في القرون الوِسطى و كانت أعماله تُترجن إلى اللاتنية و تُدرّسُ في أوروبا حتى القرن السادس عشر كنصوص مرجعية سائدة



كان عالِما مُلازِما لدار الحكمة و قضى وقتا طويلا من وقته في البحث العلمي و كان يتبِع أسلوبا منطقيا و منتظما في دراساته و أدى هذا الأسلوب الذي انتهجه علماء آخرون من جيله إلى تطوير مناهج البحث العلمي الحديثة



و تظهر أهم مساهمات الخوارزمي جليوً في حقل الرياضيات فقد قدّم للغرب الأرقام العربية المُستمدة من النظام العشري ذي القيمة الخانية المُتطور من مصادر هندية



طوّر الخوارزمي حساب طرح كميتين مُبنكرا مفهوم التفاضُل و حسَّن من التمثيل الهندسي لأقسام المخروط و من مساهماته المهمة الأخرى حساب الكسور و إيجاد الحلول للمعادلات الخطِيّة و التربيعية و إستخلاص الجذر التربيعي و رسم المخططات المثلثية بالتفصيل مع وظائف جيوب زواياها و إستخدام الصفر

و يُقال أيضا أنه شارك في حساب مساحة و محيط الأرض و هو مشروع قد بدأه الخليفة المأمون



جلب له عمله في المعادلات الخّطية و التربيعية لقب " الرائد في علم الجبر "

و قد اشتُقّ اصطلاح الجبر من عنوان كتابه " الجبر و المقابلة " الذي كتبه سنة 205 هـ الموافق ل 820 م و يحتل هذا العمل في الرياضيات موقعًا بارزا في تاريخ العالم لأنه قدّم القيمة الخانية العربية للعالم الغربي كما منح الجبر مكانًا مميزّا في علم الرياضيات و قد كتب الخوارزمي كِتابه بهدف مساعدة الناس على حل مشاكلهم اليومية في عالم التجارة و الأعمال و القانون و الإرث .... الخ



و قد إعتمدت تعليماته على نصوص هندية و إغريقية قديمة و لكنه كان أول من جمعها كلها في عمل واحد



تألّف علم الجبر الذي وضعه الخوارزمي من تجميع للقواعد و النماذج لإيجاد الحلول إستنادا إلى المنطق الهندسي بدلا من العلامات و الرموز المجردة التي يُعمل بها اليوم



في سنة 210 هـ الموافق ل 825 م كتب الخوارزمي كتاب " حساب الأعداد الهندي " و قدّم هذا الكتاب الأرقام العربية إعتمادا على النّظام الرقمي الهندي- العربي إلى منطقة الدولة العربية و أوروبا و يتألف هذا النظام من أربعة عمليات حسابية رئيسية هي الجمع و الطرح و الضرب و التقسيم



كما أن هذا الكتاب إحتوى على طرق القيام بالعمليات الحسابية و النسخة العربية منه كانت تحتوي على حساب الجذر التربيعي



كما أن الخوارزمي طوّر طريقة حل المسائل الرّياضية و استخدم هذه الوسائل التي أصبحت تُعرف بالحساب



كان الخوارزمي جُغرافيًا بارزًا في عصره و في سنة 218 هـ الموافق ل 833 م كتب كتاب " صورة الأرض " و كان نُسخة مُعدلّة لكتاب بطليموس " الجغرافيا " و صحّح فيه أيضا إحداثيات بطليموس لمناطق إفريقيا و الشرق الأوسط

يحتوي الكتاب على 2402 إحداثية و مَعْلم جغرافي كالمدن و الجبال و البحار و الجُزُر و المناطق الجغرافية و الأنهار

و تضمّ مخطوطاته خرائط أكثر دقّة من تلك التي وضعها بطليموس

كما أن كِتابه يقسَّم إلى 7 أقاليم وِفقًا للتّقسيمات اليونانية القديمة و يحتوي كل إقليم على خريطة تمثله

كما توجد خريطة وحيد. جامِعة للعالم المعروف في ذلك الحين



نشأ عِلمُ الفلك الإسلامي من الحاجة إلى مراقبة السّماء لمعرفة الوقت

و كان لمراقبة السّماء و مواقع الشّمس و النجوم دور مهم في تحديد مواعيد الصّلاة و الأعياد الدينية

كما تأثرت دراسة خطوط الطول و دوائر العرض بالحاجة لتحديد موقع مدينة مكّة المُقدسة

كما كتب ااخوارزمي سنة 830 م كتبا في علم الفلك اسمه " زيج الهندسند " و يتألف الكتاب من 37 فصلا من الحسابات الفلكية و 116ةقائمة تحتوي على معلومات تنجيمية و فلكية و جدولا للقيم الجَيْبية

و تحدّد القوائم تحركات الشّمس و القمر و الكواكب الخمس المعروفة في ذلك الحين

و استندت هذه الجداول إى أعمال فلكية هندية و كان تأثير بطليموس واضحا في بعضها و قد فُقِدت النسخة العربية الأصلية لهذا الكتاب

كتب الخوارزمي عددًا من المقالات في حياته كانت إحداهما عن التقويم العِبري

و أُسّس تحديد اليوم الأسبوعي الذي سيُصادف أوّل الشهر بحسب التقويم العِبري



و تناولت كِتاباته أيضًا الوسائل الميكانيكية كالاسطرلاب و المِزوَلة و أضاف تحسينات عديدة و مهمة على تركيب المِزوَلة

و قد وُضعت المَزاوِل بعد ذلك في المساجد لتحديد مواعيد الصلاة



توفي حوالي 232 هـ ااموافق ل 847 م في بغداد



إنتهى .... ​