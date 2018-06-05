بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم متوفر على بركة الله 200 أورو بايسرا مقابل 218.5دج للاورو الواحد....

المصدر تحويل من صديق....العمولة لاتوجد ...

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ليتم ارسال معلومات الدفع عبر الاشراف

بعد الدفع يتم التاكيد هاتفيا ويرسل الوصل على الخاص ...الرجاء قبل ارسال الوصل كتابة اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ المطلوب

ملاحظة هامة الارسال يتم بعد التاكد من البريد او من الموقع ليلا وشكرا على حسن التفهم