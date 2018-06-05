عرض بيع بيع 200 أورو بايسرا مقابل218.5دج CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
amiro7
المبلغ
200 ( EUR )
سعر البيع
218.5 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
256
الإعجابات
9
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم متوفر على بركة الله 200 أورو بايسرا مقابل 218.5دج للاورو الواحد....
المصدر تحويل من صديق....العمولة لاتوجد ...
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ليتم ارسال معلومات الدفع عبر الاشراف
بعد الدفع يتم التاكيد هاتفيا ويرسل الوصل على الخاص ...الرجاء قبل ارسال الوصل كتابة اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ المطلوب
ملاحظة هامة الارسال يتم بعد التاكد من البريد او من الموقع ليلا وشكرا على حسن التفهم
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
397
الإعجابات
1,258
النقاط
41
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
256
الإعجابات
9
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#3
شكرا على الموافقة... على بركة الله
 
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