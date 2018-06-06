تحضير فلان بطريقتي - فاعل الخير

فاعل الخير
::منشط المسابقة اليومية::
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سلام عليكم ورحمة الله تعالى وربركاته
صباحكم مسائكم دائما بخير نشاله
صح فطوركم / سحوركم وربي يقدرنا على صيام رمضان نشاله
ليوم جيتكم ب فلان مكانش لي ميحبوش وبما اني في دار جدي استغليت فرصة في تحضيره
علا خاطرش درنا ميخلونيش ندخل كوزينة مفهمتش علاش
مهم نخليكم مع تحضر
نبدأ مع مكونات وهوما حليب + فلان + 2 معالق سكر + شوية غبرة شيكولا تزين (مكانش شيكولا الله غالب نسيت نجيبها )
طريقة تحضير :
نسكب حليب في قاميلة ولا مانيش عارف وش تسموها ونزيد نسكب خليط فلان
نخلط مزيج جيدا
نسكب سكر الان
نخلط الان مزيج جيدا
ثم نضع نشعل نار ونضعه يسخن
ثم نضعه في صحن ونتركه يبرد قليلا
نتركه قليلا وضعه في ثلاجة
ونتركه في ثلاجة مدة ساعتين
وبصحتكم وتذوقوا طبق ديالي
تحياتي اخوكم اسامة
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