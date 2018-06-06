تحضير فلان بطريقتي - فاعل الخير

فاعل الخير

فاعل الخير

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سلام عليكم ورحمة الله تعالى وربركاته
صباحكم مسائكم دائما بخير نشاله
صح فطوركم / سحوركم وربي يقدرنا على صيام رمضان نشاله
ليوم جيتكم ب فلان مكانش لي ميحبوش وبما اني في دار جدي استغليت فرصة :devilish:في تحضيره
علا خاطرش درنا ميخلونيش ندخل كوزينة مفهمتش علاش:unsure::unsure:
مهم نخليكم مع تحضر
نبدأ مع مكونات وهوما حليب + فلان + 2 معالق سكر + شوية غبرة شيكولا تزين (مكانش شيكولا الله غالب نسيت نجيبها )
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طريقة تحضير :
نسكب حليب في قاميلة ولا مانيش عارف وش تسموها ونزيد نسكب خليط فلان 34725839_340197929839958_3043327995319156736_n.png 34447599_340197406506677_1651984403615711232_n.png
نخلط مزيج جيدا
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نسكب سكر الان
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نخلط الان مزيج جيدا

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ثم نضع نشعل نار ونضعه يسخن
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ثم نضعه في صحن ونتركه يبرد قليلا
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نتركه قليلا وضعه في ثلاجة
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ونتركه في ثلاجة مدة ساعتين
وبصحتكم وتذوقوا طبق ديالي
تحياتي اخوكم اسامة




 

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عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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#2
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تحيا الفلان ..روعة سيرتو اذا كان يترعد كما افضلة بنكهة الموز اصفر اللون طبعا
شكرا أسامة على الوصفة هههه
 
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