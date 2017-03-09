كيفية تحضير une tarte au chocolat اكثر من رائعة .

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة oualid23, ‏9 مارس 2017.

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  1. oualid23

    oualid23 :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم

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    مقادير العجينة:

    -250 غ فرينة
    -125 غ سكر
    -125 غ زبدة باردة و مقطعة مكعبات
    -1 حبة بيض
    -ملح

    مقادير الكريمة:

    -200 ملل كريمة طازجة
    -100 ملل حليب
    -2 حبات بيض
    -2 علب شوكولاطة السوداء مفرومة

    كيفية التحضير:

    -في اناء نضع الفرينة و السكر و رشة الملح ثم نضع الزبدة ونفرك بأصابع اليدين حتى يصبح لدينا خليط مثل الرمل نضيف البيضة ونجمع العجينة بدون عجنها ثم نسويها على سطح القالب وبالشوكة نثقب ثقوب متقاربة على كامل السطح و الجانب و ندخلها الى الثلاجة مدة ساعة كاملة ثم ندخلها الى الفرن على 180° لنصف ساعة اي نصف طهي ثم نخرجها.
    -فوق النار نضع اناء فيه الكريمة الطازجة و الحليب ونسخن حتى درجة الغليان ثم نسكب الخليط الساخن على الشكولاطة المفرومة و نخلط بالخلاط اليدوي le fouillet حتى تذوب الشوكولاطة و يصبح لدينا مزيج لزجا ويبرد قليلا، ثم نضيف البيض و نخلط حتى يتجانس مع خليط الشكلاطة ثم نسكب الكل على الكعكة ، نسويها ثم ندخلها مرّة ثانية الى الفرن مدة نصف ساعة اخرى ثم نخرجها و نتركها تبرد تماما ثم نقدّمها.

    هذه الوصفة مقتبسة من موقع الوصفات و الطبخات هذا: المطبخ العصري
     
    الأميرة الخجولة و fadwa maria معجبون بهذا.
    oualid23, ‏9 مارس 2017
    #1
  2. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيكي
     
    الأميرة الخجولة, ‏18 جويلية 2017 على 23:14
    #2

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