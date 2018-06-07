المسابقة الرمضانية اليومية ~•~ اربح 100دج فليكسي~•~ اليوم (22)

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,671
الإعجابات
10,462
النقاط
1,101
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#1






رمضان كريم على الجميع











إِنَ الحَمدَ لله نَحْمَدَه وُنَسْتعِينَ بهْ ونَسْتغفرَه ، ونَعوُذُ بالله مِنْ شِروُر أنْفْسِنا ومِن سَيئاتِ أعْمَالِنا ،
مَنْ يُهدِه الله فلا مُضِل لَه ، ومَنْ يُضلِل فَلا هَادى له ، وأشهَدُ أنَ لا إله إلا الله وَحْده لا شريك له ،
وأشهد أن مُحَمَداً عَبدُه وَرَسُوُله .. اللهم صَلِّ وسَلِم وبَارِك عَلى عَبدِك ورَسُولك مُحَمَد وعَلى آله وصَحْبِه أجْمَعينْ ،
ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَان إلى يَوُمِ الدِينْ وسَلِم تسْليمَاً كَثيراً


تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم




تذكير بسير المسابقة:



نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
100 دج للفائز الأول / يوميًا
الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم












ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة




المدة الزمنية للمسابقة:



من بعد العصر إلى قبل المغرب


في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,671
الإعجابات
10,462
النقاط
1,101
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#2
حان موعد هذه المسابقة
أتمنى أن يلتحق كل الأعضاء الراغبين بالمشاركة


تقبّل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب ..
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#3
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,949
الإعجابات
6,478
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#3
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#5
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,949
الإعجابات
6,478
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#5
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#7
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,949
الإعجابات
6,478
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#7
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#18
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,949
الإعجابات
6,478
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#18
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