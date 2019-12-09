إليك الأسئلة المكررة في البكالوريا لمادة اللغة العربية - 3 ثانوي

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بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالحَمدَ لله نَحْمَدَه وُنَسْتعِينَ بهْ ونَسْتغفرَهونَعوُذُ بالله مِنْ شِروُر أنْفْسِنا ومِن سَيئاتِ أعْمَالِنامَنْ يُهدِه الله فلا مُضِل لَه ، ومَنْ يُضلِل فَلا هَادى لهوأشهَدُ أنَ لا إله إلا الله وَحْده لا شريك له ، وأشهد أن مُحَمَداً عَبدُه وَرَسُوُله ..اللهم صَلِّ وسَلِم وبَارِك عَلى عَبدِك ورَسُولك مُحَمَد وعَلى آله وصَحْبِه أجْمَعينْومَنْ تَبعَهُمْ بإحْسَان إلى يَوُمِ الدِينْ وسَلِم تسْليمَاً كَثيراً.. أمْا بَعد ..الأسئلة المكررة في البكالوريا لمادة اللغة العربية - 3 ثانوي