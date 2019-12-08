كل ما تحتاجه في العلوم الإسلامية قبل الباكالوريا ! :love:

بطاقات منهجية في العلوم الإسلامية - الجزء الأول - 3 ثانوي

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالحَمدَ لله نَحْمَدَه وُنَسْتعِينَ بهْ ونَسْتغفرَهونَعوُذُ بالله مِنْ شِروُر أنْفْسِنا ومِن سَيئاتِ أعْمَالِنامَنْ يُهدِه الله فلا مُضِل لَه ، ومَنْ يُضلِل فَلا هَادى لهوأشهَدُ أنَ لا إله إلا الله وَحْده لا شريك له ، وأشهد أن مُحَمَداً عَبدُه وَرَسُوُله ..اللهم صَلِّ وسَلِم وبَارِك عَلى عَبدِك ورَسُولك مُحَمَد وعَلى آله وصَحْبِه أجْمَعينْومَنْ تَبعَهُمْ بإحْسَان إلى يَوُمِ الدِينْ وسَلِم تسْليمَاً كَثيراً.. أمْا بَعد ..إابكم اليوم :