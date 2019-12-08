كل ما تحتاجه في العلوم الإسلامية قبل الباكالوريا ! :love:

ColdAngel

ColdAngel

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 ديسمبر 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
19
محل الإقامة
Algeria
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحَمدَ لله نَحْمَدَه وُنَسْتعِينَ بهْ ونَسْتغفرَه
ونَعوُذُ بالله مِنْ شِروُر أنْفْسِنا ومِن سَيئاتِ أعْمَالِنا
مَنْ يُهدِه الله فلا مُضِل لَه ، ومَنْ يُضلِل فَلا هَادى له
وأشهَدُ أنَ لا إله إلا الله وَحْده لا شريك له ، وأشهد أن مُحَمَداً عَبدُه وَرَسُوُله ..
اللهم صَلِّ وسَلِم وبَارِك عَلى عَبدِك ورَسُولك مُحَمَد وعَلى آله وصَحْبِه أجْمَعينْ
ومَنْ تَبعَهُمْ بإحْسَان إلى يَوُمِ الدِينْ وسَلِم تسْليمَاً كَثيراً
.. أمْا بَعد ..

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إابكم اليوم :
بطاقات منهجية في العلوم الإسلامية - الجزء الأول - 3 ثانوي

و في الأخير لا تنسوا دعائكم لي و ببالتوفيق للجميع ان شاء الله :love:
 
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