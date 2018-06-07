جيل اللمة fm ⇦ الحلقة الآولى

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yaso ياسمين

yaso ياسمين

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على دروب الخير نلقاكم
وعلى شرفات الأمل الصادق نرحب بكم
ومن سويداء قلوبنا نبعث لكم نبضات قلوبنا في حصتكم الايداعية جيل اللمة fm وقد حوت أغلى العطور بشذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين
فمرحباً بكم

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مستمعين الكرام هذه الفقرات التي سنتناولها لهذا اليوم :

2- من هدى النبوة ……………………
3- معلومات مضغوطة…………………
4- حكم وأمثال ……………………
5- هل تعلم ………………………
6- العيون في الأمثال ………………………
7- أوائل ………………………
8- حكمة شعرية..............

9ـ لغز اليوم

10ـ عنوان و نقاش.

قبل ذلك اود الإشارة اخي المستمع إلى :

القوانين الخاصة بالراديو :


1ـ الدردشة غير مسموح بها.
2ـ المشاركة الخارجة عن الموضوع غير مسموح بها...
3 - احترام قوانين المنتدى العامة...



نتمنى لكم قضاء وقت طيب.

 
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