جيل اللمة fm ⇦ الحلقة الآولى

على دروب الخير نلقاكم

وعلى شرفات الأمل الصادق نرحب بكم

ومن سويداء قلوبنا نبعث لكم نبضات قلوبنا في حصتكم الايداعية جيل اللمة fm وقد حوت أغلى العطور بشذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين

فمرحباً بكم