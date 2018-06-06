راديو جيل اللمة الجزائرية FM

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,556
الإعجابات
13,585
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1

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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



اللهم بديع السموات والأرض ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله بجلالك و بنور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه علي النحو الذي يرضيك عنا و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله وبعد...


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اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية مرحبا بكم في راديو جيل اللمة FM.
الووو ........في الاستماع .....


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حصة تقدم لكم بعد المغرب تتضمن فقرات ترفيهية و تثقيفية و اخرى مخصصة لكم لنناقش و نعالج فيها مواضيع يومية و نشارك بقصص ضمن الموضوع المطروح بطريقة هزلية ،جدية، و ترفيهية
مع امكانية تقديم اهداءات من قبلكم في ردودكم بعد طرح نقاشاتكم




وفي ختام برنامجنا الإذاعي نشكركم على حسن تواجدكم و تفاعلكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح .


انتظرونا في الحلقة الأولى
من البث الاداعي

دمتم بخير










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حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,733
الإعجابات
13,769
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791
العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

فكرة راااائعة أختي الكريمة
هكذا مواضيع جميلة وتنعش الأعضاء بصفة عامة وتجعلهم يتفاعلو وبصفة خاصة من مازالو محرجين أو غير متعودين على جو اللمة أي حديثي التسجيل ...

وفي رمضان تحلى الڨعدة مع اللمة

فكرة مميزة
بارك الله فيك أختي ،أفكارك جميلة
إحترامي وتقديري
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
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الإعجابات
7,058
النقاط
211
الإقامة
ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#4
سلااام
هاد المواضيع نمووت عليهم ههه
والله يعطيك الصحة موضوع رائع ويستحق نشاركو فيه
نشالله مور المغرب نكووون هناااا ;)
مرسي خيتي وصح فطوركم :giggle:
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: عبقورة اللمة الذهبية ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,808
الإعجابات
49,706
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم
يعطيك الصحة ياسمين هادي فكرة ولا خلي
فكرة جد جميلة وتعرفيني نحب الإهداءات هههه
نحب نقدم اهداءاتي للعائلة هههه
بصح قوليلي وكتاه تخلص الفقرة هادي؟
خاطر ماندخلش بكري حتى ورا العشاء
وبارك الله فيك على الفكرة المميزة
تحياتي​
 
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