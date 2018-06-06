راديو جيل اللمة الجزائرية FM

اللهم بديع السموات والأرض ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله بجلالك و بنور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه علي النحو الذي يرضيك عنا و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله وبعد...



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حصة تقدم لكم بعد المغرب تتضمن فقرات ترفيهية و تثقيفية و اخرى مخصصة لكم لنناقش و نعالج فيها مواضيع يومية و نشارك بقصص ضمن الموضوع المطروح بطريقة هزلية ،جدية، و ترفيهية

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