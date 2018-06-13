جيل اللمة fm ⇦ الحلقة الثآنية

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
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#1
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
اما بعد مرحبا بكم اخواني و اخواتي المتمعين
في حصتكم الايداعية جيل اللمة fm


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مستمعين الكرام هذه الفقرات التي سنتناولها لهذا اليوم :

1- من هدى النبوة ……………………
2- معلومات مضغوطة…………………
3- حكم وأمثال ……………………
4- هل تعلم ………………………
5- حكمة شعرية..............
6ـ قالوا ناس زمان .......



7ـ لغز اليوم

8ـ عنوان و نقاش.

طريقة الرد للنقاش كما يلي :

الوو....... السلام عليكم معكم ياسمين yaso من بشار يعطيكم الصحة على الفقرات و موضوع اليوم في القمة وهو بصراحة .........
.......
.........
.......
.......
و جواب اللغز هو ....

وفي الاخير بارك الله فيكم
بلا ماننسى تحية خاصة لاهل اللمة
ونقولهم صح فطوركم.



قبل ذلك اود الإشارة اخي المستمع إلى :

القوانين الخاصة بالراديو :


1ـ الدردشة غير مسموح بها.
2ـ المشاركة الخارجة عن الموضوع غير مسموح بها...
3 - احترام قوانين المنتدى العامة...



نتمنى لكم قضاء وقت طيب.
 
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yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,631
الإعجابات
13,764
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
1ـ من هدى النبوة :


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‘من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك:
« سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك»

غفر له ما كان من مجلسه ذلك
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,631
الإعجابات
13,764
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
2ـ معلومات مضغوطة :

1ـ أقوى عضلة في جسم الإنسان هي عضلة اللسان

2ـ الجلد البشري يتألف من طبقتين.

3ـ عملة دولة بنغلاديش هي الروبية.



.......
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,631
الإعجابات
13,764
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#4
3ـ حكم و أمثال :

1 ـ أوّل الغضب جنون وآخره ندم.

2 ـ بلاء الإنسان من اللسان.

3 ـ لاتكن ليّناً فتُعصر، ولا صلباً فتُكسر.

.....
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
13,764
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
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أنثى
#5
4 ـ هل تعلم :


هل تعلم أنّ صلاة الظهر هي أوّل صلاة صلّاها رسول الله، وقد سمّيت بذلك لأنّها أوّل صلاة ظهرت في الإسلام، وهي أوّل صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلّى الله عليه وسلّم - بعد فرض الصّلاة، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج.

 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
13,764
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
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#8
7ـ لغز العدد


أتدور . أتدور . و ما تدوخ . لو كان تتوقف عن الدوران . الناس تدوخ . ماهي يا سي بخبوخ ؟؟

8ـ عنوان و نقاش


العيد، فرصةٌ للفرح والسرور، ومنحةٌ ربانيةٌ كي يشعر فيه المؤمنون بأنهم أدوا العبادات وفازوا برضى الله تعالى، ففيه يرتدي الناس أجمل الثياب، ويجتهدون في إظهار طريقةٍ للتعبير عن فرحهم، سواء كانوا كباراً أم صغاراً، فإظهار الفرح في العيد سنةٌ نبويّةٌ مطهّرة، يجب على جميع المؤمنين العمل بها.
وهو موضوعنا لهذا العدد و رح نقسمه الى جزأين.

ماهي التحضيرات التي تقومون بها قبل العيد؟






في انتظار مكالماتكم



 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,631
الإعجابات
13,764
النقاط
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من عآلمي
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#9



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#11
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#11


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أعزائنا المستمعين مرة أخرى ...



و في انتظار مكالماتكم
معكم صلاح الدين او الصالح كيما تحبو ههه من اذاعة جيل اللمة fm




 
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