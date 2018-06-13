جيل اللمة fm ⇦ الحلقة الثآنية

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

اما بعد مرحبا بكم اخواني و اخواتي المتمعين

في حصتكم الايداعية

جيل اللمة fm

مستمعين الكرام هذه الفقرات التي سنتناولها لهذا اليوم :

1- من هدى النبوة ……………………

2- معلومات مضغوطة…………………

3- حكم وأمثال ……………………

4- هل تعلم ………………………

5- حكمة شعرية..............

6ـ قالوا ناس زمان .......

7ـ لغز اليوم

8ـ عنوان و نقاش.

طريقة الرد للنقاش كما يلي :

الوو....... السلام عليكم معكم ياسمين yaso من بشار يعطيكم الصحة على الفقرات و موضوع اليوم في القمة وهو بصراحة .........

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و جواب اللغز هو ....

وفي الاخير بارك الله فيكم

بلا ماننسى تحية خاصة لاهل اللمة

ونقولهم صح فطوركم.

قبل ذلك اود الإشارة اخي المستمع إلى :

القوانين الخاصة بالراديو :

1ـ الدردشة غير مسموح بها.

2ـ المشاركة الخارجة عن الموضوع غير مسموح بها...

3 - احترام قوانين المنتدى العامة...

نتمنى لكم قضاء وقت طيب.