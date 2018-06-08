يومِـيآتـي فِي رمضَــآن مَعَ قيـس 23

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
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#1


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار في سلسلة يومياتي في رمضان


هي سلسلة ستكون في آخر ايام رمضان { العشر الاواخر } مع مجموعة من الاعضاء نتعرف من خلالها على يومياتهم في رمضان
و كيفية قضاء اوقاتهم فيه


و أول ضيف لنا في هذه السلسلة هو الاخ @قيس 23 لي شك بلي راني دايرتلو كاميرا كاشي
هههه ولاو يخافوا اللعب صعــآب

اولا و قبل كل شي نشكر الاخ على تلبيته لدعوتنا

و الان نخليكم تشوفوا يوميات عضونـا الرائع



عآشقة الجنة :

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بك اخي قيس معانا في سلسلة يومياتي في رمضان
ان شاء الله تعجبك القعدة و تكون مرتاح معانا

قيس 23 :

و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
و بيك اهلا خيتو
ان شاء الله تكون قعدة و قصرة مزيانة
مالقري بديت نشم في ريحة الكاويتشو
و بدات تخدملي عماه استضفتيني هنا راس راس خخخ لمهم راح نمشي معاك في الخط للخر كان حبيتي ههههه
كملي كملي ني معاك



عآشقة الجنة :


ان شاء الله تكوني بخير و امورك على خير
اول حاجة نفتاتحوا بيها القعدة الزينة هاذي هي نقولولك رمضان كريم و كل عام و انت بخير
هههه عندك الحق خويا تشك بلي كاميرا كاشي لانو مبقاش لامان و كثروا المقالب

قيس 23 :


ربي يخليك خيتووو
يسلمك ربي هنيك و ربي يتقبل منا و منكم صالح الاعمال
ههه ايه في رمضان كل حركة تعتبر تشويش خخخ
التوسويس داير سحابة علاها ماتدير لامان في بلاد لامان



عآشقة الجنة :


تعيش خويا ربي يحفظك
الاخ قيس كثير من الاعضاء ميعرفوكش عن قرب
ممكن تعطينا لمحة عليك ؟

قيس 23 :

آمين ...بون انا قيس من عنابة
24 سنة مستوى جامعي تخصص رياضيات و اعلام آلي
اعمل مع أبي في مجال الاستيراد و التصدير هدا ميقدر يقول حوحو على روحو ههههع

عاشقة الجنة :

الله يبارك اخي قيس مشاء الله عليك
خيار الناس ناس عنابة
ربي يوفقك في مشوارك
الاخ قيس احكيلنا شوية على رمضان في يامات الصغر
و كيفاش كان شعورك انذآك ؟

قيس 23 :

يبارك فيك اختي
آمين و لكي بالمثل
رمضان في ايامات الصغر و الله منشفا على حاجة ابار من لكنت في عمري 9 سنين و انا نصوم فيه كامل ونتدكر كنت دائما نروح مع بابا للمسجد باه نصليو و نقراو قرآن
في الفترة هاديك بحكمي لوحيد في الدكورة في الدار كنت نحس بفخر و امان و انا بجنب الوالد لعلمني مل صغيرة و كبيرة تخص الشهر الفضيل



عآشقة الجنة :

الله يبارك عليك خويا
اذا معندكش كاش مواقف مضحكة ولا ذكريات تشاركنا بيهم
انت كنت من الجيل الذهبي لي قرا في رمضان واش تقولنا على الدراسة في رمضان

قيس 23 :

يبارك فيك خيتوو
لمشكلة حتى كون يكونو كاينين منتذكرهمش ....
الدراسة في رمضان مليحة وتعجبني علخر
في بلاصة منقراو في الحصة ساعة نقراو 45 دقيقة و يتبدل الاستاذ


عآشقة الجنة :

هههه صافي تعجبك القراية في رمضان غير كي ينقصو الوقت
انت من النوع لي يغلبوا رمضان ولا لالا ؟
و واش هو برنامجك في رمضان ؟
الاخ قيس من النوع لي يفضل يدي الكونجـي في رمضان ولا لالا ؟
الان نروحو للاجواء الرمضانية عندكم
الاخ قيس واش هي عادات ناس الشرق عامة و هنابة خاصة في رمضان ؟
و واش هو طبقكم المشهور ؟


قيس 23 : { رد على الاسئلة }

هههه صافي تعجبك القراية في رمضان غير كي ينقصو الوقت
ايه اكزاكتومون ههههه
انت من النوع لي يغلبوا رمضان ولا لالا ؟
صراحة ماشي غير يغلبني خخخ زيد يمرمدني و دايما بعد لعصر تدخل عيني في راسي و نولي عصبي و يا ويل لي جا في طريقي خخخ
و واش هو برنامجك في رمضان ؟
6 ساعات نوم في ليوم
ساعتين حفظ قرآن بعد صلاة الفجر
ساعتين تلاوة و اذكار قبل و بعد صلاة الظهر
باقي ليوم نت و مساعدة الوالدة في المنزل
الاخ قيس من النوع لي يفضل يدي الكونجـي في رمضان ولا لالا ؟
ايه بيان سير
شهر رمضان مندير فيه والو منجمش
الان نروحو للاجواء الرمضانية عندكم
الاخ قيس واش هي عادات ناس الشرق عامة و هنابة خاصة في رمضان ؟
ياسر عادات و مكنش اختلاف كبير بينها و بين ككامل جيهات لوخرين

و واش هو طبقكم المشهور ؟
الجاري و البوراك العنابي معروووفين

عآشقة الجنـة :

مشاء الله عليك خويا
مشكل واحد فقط هو التقلاق رآه مرض الجزائريين في رمضان
واش هو طبقك المفضل في رمضان ؟!
و هل البوراك عندك حاجة لأزمة ؟
الاخ قيس من النوع لي يسهر في رمضان ولا لا ؟

قيس 23 :

مشاء الله عليك خويا
مشكل واحد فقط هو التقلاق رآه مرض الجزائريين في رمضان
ايه مشكلة شعب كامل خخخ
واش هو طبقك المفضل في رمضان ؟!
لبوزلوف ولكمونية
و هل البوراك عندك حاجة لأزمة ؟
اكيد هو قبل كلشي و الطاولة بلا بوراك زييروو
الاخ قيس من النوع لي يسهر في رمضان ولا لا ؟
ايه نسهر و ياسر تاني
ديفوا نرقد غير بعد صلاة الصبح

عآشقة الجنة :

صحا فطورك خويا قيس ربي يتقبل منا و منكم
نكملوا القعدة
قلت بلي انت تسهر بزاف ! تشوف السعر عادة مليحة ولا لا ؟
و واش هي نصيحتك للي يرقدو في نهار رمضان ؟!
واش هي انواع الحلويات و التحليلات لي تحب تاكلها في السهرة ؟
و هل انت من النوع لي يتشرط في الكاملة ولا لالا ؟
شعور الاخ قيس و هو يصلي التراويح ؟ و وقتاش كانت اول مرة صليت فيها ؟

قيس 23 : { يجاوب على الاسئلة }

صحا فطورك خويا قيس ربي يتقبل منا و منكم
يسلمك اختي و نتي زادا ..آمين اجمعين
نكملوا القعدة
قلت بلي انت تسهر بزاف ! تشوف السعر عادة مليحة ولا لا ؟
عادة ماشي مليحة حتى طرف باسكو نوم الليل ميتعوضش. و مفيد ياسر
و واش هي نصيحتك للي يرقدو في نهار رمضان ؟!
اولا ندعولهم بالهداية و نقلهم اغتنمو هاد الشهر و اخدمو لآخرتكم و اعتقو رقابكم من النار
واش هي انواع الحلويات و التحليلات لي تحب تاكلها في السهرة ؟
فلون تاع شيكولا و قلب اللوز
و هل انت من النوع لي يتشرط في الكاملة ولا لالا ؟
والو لي تحطت تتكل
شعور الاخ قيس و هو يصلي التراويح ؟
طمأنينة و راحة بال
و وقتاش كانت اول مرة صليت فيها ؟
من كان في عمري سبع سنين و مؤخرا زرت البقاع المقدسة

عآشقة الجنة :


الاخ قيس نشكرك بزاف لى قبول الدعوة و كنت ضيف خفيف عليا و ان شاء الله تكون خفيف على الاعضاء
نتمنى انك تقدم نصيحة للاخوة و الاخوات لي معانا في المنتدى
و في الاخير نقولوك صحـــــــــــا عيدك و كل عام و انت و العائلة بخير

قيس 23 :

العفو ختيتووو
و نشكرك نتي تاني على الاستضافة و على اسئلتك الرائعة
و ان شاء الله نكون كما قلتي خفيف .^^ على الاعضاء
نصيحتي للاخوة و الاخوات هي المحافظة على هدا المنتدى الرائع من خلال تقديم كل ماهو مفيد و مضاعفة النشاط .
الله يسلمك خيتو جزاكي الله خير
و عيدك مبارك واعاده الله علينا و عليكم بالخير و اليمن و البركات
تحياااتي سيدتي الفاضلة
في امان الله



و بهذا تنتهي الحلقة الاولى من سلسلة يومياتي في رمضان التي كان ضيفها الاخ قيس
انتظرونا غدا في الحلقة الثانية مع عضو آخر

صحا سحوركم

في امان الله




 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
60,119
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الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فكرة رائعة اختي @عآشقة الجنـة انك تحاوري العضو عبر الرسالة الخاصة
جا موضوع مميز

الاخ قيس 23 ولد الشرق ولد عنابة بلادي الثانية لي عندي فيها ذكريات
:love::love::love::love::love:ايوما واش توحشتها

راح نهدر معاك كيما هدرتكم وهدرتنا ههه ومكنلاه الجماعة يعلقو على هدرتي وكليتي وشربتي ايه نهدرو هك :-p:-p:-p

خويا قيس ماشاءالله عليك وعلى أخلاقك وناس عنابة
كي قتيلنا على البوراك ديجا تفكرت البوراكة العنابي
والبريكة المعمرة o_Oo_Oo_Oوالجاري والدولما
ونسيتي حاجة مهمة المحلبي والكسرة تاع الزيت
ربي يتقبل منك ان شاءالله صالح الأعمال والعمرة يالحاج:) قيس

مسرورة اني تعرفت عليك اخي من خلال هذا الموضوع
لانك كنتي تبانلي غامض شوي :geek:
صحا بعد الصحور
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,307
الإعجابات
42,865
النقاط
12,601
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فكرة رائعة اختي @عآشقة الجنـة انك تحاوري العضو عبر الرسالة الخاصة
جا موضوع مميز

الاخ قيس 23 ولد الشرق ولد عنابة بلادي الثانية لي عندي فيها ذكريات
:love::love::love::love::love:ايوما واش توحشتها

راح نهدر معاك كيما هدرتكم وهدرتنا ههه ومكنلاه الجماعة يعلقو على هدرتي وكليتي وشربتي ايه نهدرو هك :-p:-p:-p

خويا قيس ماشاءالله عليك وعلى أخلاقك وناس عنابة
كي قتيلنا على البوراك ديجا تفكرت البوراكة العنابي
والبريكة المعمرة o_Oo_Oo_Oوالجاري والدولما
ونسيتي حاجة مهمة المحلبي والكسرة تاع الزيت
ربي يتقبل منك ان شاءالله صالح الأعمال والعمرة يالحاج:) قيس

مسرورة اني تعرفت عليك اخي من خلال هذا الموضوع
لانك كنتي تبانلي غامض شوي :geek:
صحا بعد الصحور
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اهلا و سهلا بيك اختي شوشو
نورتي الموضوع ههههه ايه ناس الشرق يقولو انتَ للبنت و انتِ للولد
و هدرتكم مزيانة ياسر مشاء الله ههههه نحبها
ايه راه نسى حاجات بزاف معليش راكي ذكرتيهم
فكرة جديدة ربما مكانتش من قبل
دوما مع الحصري ان شاء الله
نورتي حبيبتي
 
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