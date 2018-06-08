يومِـيآتـي فِي رمضَــآن مَعَ قيـس 23

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار في سلسلة يومياتي في رمضان

هي سلسلة ستكون في آخر ايام رمضان { العشر الاواخر } مع مجموعة من الاعضاء نتعرف من خلالها على يومياتهم في رمضان

و كيفية قضاء اوقاتهم فيه

و أول ضيف لنا في هذه السلسلة هو الاخ @قيس 23 لي شك بلي راني دايرتلو كاميرا كاشي

هههه ولاو يخافوا اللعب صعــآب

اولا و قبل كل شي نشكر الاخ على تلبيته لدعوتنا

و الان نخليكم تشوفوا يوميات عضونـا الرائع

عآشقة الجنة :

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بك اخي قيس معانا في سلسلة يومياتي في رمضان

ان شاء الله تعجبك القعدة و تكون مرتاح معانا

قيس 23 :



و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته

و بيك اهلا خيتو

ان شاء الله تكون قعدة و قصرة مزيانة

مالقري بديت نشم في ريحة الكاويتشو

و بدات تخدملي عماه استضفتيني هنا راس راس خخخ لمهم راح نمشي معاك في الخط للخر كان حبيتي ههههه

كملي كملي ني معاك

عآشقة الجنة :

ان شاء الله تكوني بخير و امورك على خير

اول حاجة نفتاتحوا بيها القعدة الزينة هاذي هي نقولولك رمضان كريم و كل عام و انت بخير

هههه عندك الحق خويا تشك بلي كاميرا كاشي لانو مبقاش لامان و كثروا المقالب

قيس 23 :





ربي يخليك خيتووو

يسلمك ربي هنيك و ربي يتقبل منا و منكم صالح الاعمال

ههه ايه في رمضان كل حركة تعتبر تشويش خخخ

التوسويس داير سحابة علاها ماتدير لامان في بلاد لامان

عآشقة الجنة :

تعيش خويا ربي يحفظك

الاخ قيس كثير من الاعضاء ميعرفوكش عن قرب

ممكن تعطينا لمحة عليك ؟

قيس 23 :



آمين ...بون انا قيس من عنابة

24 سنة مستوى جامعي تخصص رياضيات و اعلام آلي

اعمل مع أبي في مجال الاستيراد و التصدير هدا ميقدر يقول حوحو على روحو ههههع

عاشقة الجنة :

الله يبارك اخي قيس مشاء الله عليك

خيار الناس ناس عنابة

ربي يوفقك في مشوارك

الاخ قيس احكيلنا شوية على رمضان في يامات الصغر

و كيفاش كان شعورك انذآك ؟

قيس 23 :



يبارك فيك اختي

آمين و لكي بالمثل

رمضان في ايامات الصغر و الله منشفا على حاجة ابار من لكنت في عمري 9 سنين و انا نصوم فيه كامل ونتدكر كنت دائما نروح مع بابا للمسجد باه نصليو و نقراو قرآن

في الفترة هاديك بحكمي لوحيد في الدكورة في الدار كنت نحس بفخر و امان و انا بجنب الوالد لعلمني مل صغيرة و كبيرة تخص الشهر الفضيل

عآشقة الجنة :

الله يبارك عليك خويا

اذا معندكش كاش مواقف مضحكة ولا ذكريات تشاركنا بيهم

انت كنت من الجيل الذهبي لي قرا في رمضان واش تقولنا على الدراسة في رمضان

قيس 23 :



يبارك فيك خيتوو

لمشكلة حتى كون يكونو كاينين منتذكرهمش ....

الدراسة في رمضان مليحة وتعجبني علخر

في بلاصة منقراو في الحصة ساعة نقراو 45 دقيقة و يتبدل الاستاذ

عآشقة الجنة :

هههه صافي تعجبك القراية في رمضان غير كي ينقصو الوقت

انت من النوع لي يغلبوا رمضان ولا لالا ؟

و واش هو برنامجك في رمضان ؟

الاخ قيس من النوع لي يفضل يدي الكونجـي في رمضان ولا لالا ؟

الان نروحو للاجواء الرمضانية عندكم

الاخ قيس واش هي عادات ناس الشرق عامة و هنابة خاصة في رمضان ؟

و واش هو طبقكم المشهور ؟

قيس 23 : { رد على الاسئلة }

هههه صافي تعجبك القراية في رمضان غير كي ينقصو الوقت

ايه اكزاكتومون ههههه

انت من النوع لي يغلبوا رمضان ولا لالا ؟

صراحة ماشي غير يغلبني خخخ زيد يمرمدني و دايما بعد لعصر تدخل عيني في راسي و نولي عصبي و يا ويل لي جا في طريقي خخخ

و واش هو برنامجك في رمضان ؟

6 ساعات نوم في ليوم

ساعتين حفظ قرآن بعد صلاة الفجر

ساعتين تلاوة و اذكار قبل و بعد صلاة الظهر

باقي ليوم نت و مساعدة الوالدة في المنزل

الاخ قيس من النوع لي يفضل يدي الكونجـي في رمضان ولا لالا ؟

ايه بيان سير

شهر رمضان مندير فيه والو منجمش

الان نروحو للاجواء الرمضانية عندكم

الاخ قيس واش هي عادات ناس الشرق عامة و هنابة خاصة في رمضان ؟

ياسر عادات و مكنش اختلاف كبير بينها و بين ككامل جيهات لوخرين

و واش هو طبقكم المشهور ؟

الجاري و البوراك العنابي معروووفين

عآشقة الجنـة :

مشاء الله عليك خويا

مشكل واحد فقط هو التقلاق رآه مرض الجزائريين في رمضان

واش هو طبقك المفضل في رمضان ؟!

و هل البوراك عندك حاجة لأزمة ؟

الاخ قيس من النوع لي يسهر في رمضان ولا لا ؟

قيس 23 :

مشاء الله عليك خويا

مشكل واحد فقط هو التقلاق رآه مرض الجزائريين في رمضان

ايه مشكلة شعب كامل خخخ

واش هو طبقك المفضل في رمضان ؟!

لبوزلوف ولكمونية

و هل البوراك عندك حاجة لأزمة ؟

اكيد هو قبل كلشي و الطاولة بلا بوراك زييروو

الاخ قيس من النوع لي يسهر في رمضان ولا لا ؟

ايه نسهر و ياسر تاني

ديفوا نرقد غير بعد صلاة الصبح

عآشقة الجنة :

صحا فطورك خويا قيس ربي يتقبل منا و منكم

نكملوا القعدة

قلت بلي انت تسهر بزاف ! تشوف السعر عادة مليحة ولا لا ؟

و واش هي نصيحتك للي يرقدو في نهار رمضان ؟!

واش هي انواع الحلويات و التحليلات لي تحب تاكلها في السهرة ؟

و هل انت من النوع لي يتشرط في الكاملة ولا لالا ؟

شعور الاخ قيس و هو يصلي التراويح ؟ و وقتاش كانت اول مرة صليت فيها ؟

قيس 23 : { يجاوب على الاسئلة }

صحا فطورك خويا قيس ربي يتقبل منا و منكم

يسلمك اختي و نتي زادا ..آمين اجمعين

نكملوا القعدة

قلت بلي انت تسهر بزاف ! تشوف السعر عادة مليحة ولا لا ؟

عادة ماشي مليحة حتى طرف باسكو نوم الليل ميتعوضش. و مفيد ياسر

و واش هي نصيحتك للي يرقدو في نهار رمضان ؟!

اولا ندعولهم بالهداية و نقلهم اغتنمو هاد الشهر و اخدمو لآخرتكم و اعتقو رقابكم من النار

واش هي انواع الحلويات و التحليلات لي تحب تاكلها في السهرة ؟

فلون تاع شيكولا و قلب اللوز

و هل انت من النوع لي يتشرط في الكاملة ولا لالا ؟

والو لي تحطت تتكل

شعور الاخ قيس و هو يصلي التراويح ؟

طمأنينة و راحة بال

و وقتاش كانت اول مرة صليت فيها ؟

من كان في عمري سبع سنين و مؤخرا زرت البقاع المقدسة

عآشقة الجنة :

الاخ قيس نشكرك بزاف لى قبول الدعوة و كنت ضيف خفيف عليا و ان شاء الله تكون خفيف على الاعضاء

نتمنى انك تقدم نصيحة للاخوة و الاخوات لي معانا في المنتدى

و في الاخير نقولوك صحـــــــــــا عيدك و كل عام و انت و العائلة بخير

قيس 23 :



العفو ختيتووو

و نشكرك نتي تاني على الاستضافة و على اسئلتك الرائعة

و ان شاء الله نكون كما قلتي خفيف .^^ على الاعضاء

نصيحتي للاخوة و الاخوات هي المحافظة على هدا المنتدى الرائع من خلال تقديم كل ماهو مفيد و مضاعفة النشاط .

الله يسلمك خيتو جزاكي الله خير

و عيدك مبارك واعاده الله علينا و عليكم بالخير و اليمن و البركات

تحياااتي سيدتي الفاضلة

في امان الله

و بهذا تنتهي الحلقة الاولى من سلسلة يومياتي في رمضان التي كان ضيفها الاخ قيس

انتظرونا غدا في الحلقة الثانية مع عضو آخر

صحا سحوركم