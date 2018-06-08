يومِـيآتـي فِي رمضَــآن مَعَ قيـس 23

عآشقة الجنـة
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار في سلسلة يومياتي في رمضان
هي سلسلة ستكون في آخر ايام رمضان { العشر الاواخر } مع مجموعة من الاعضاء نتعرف من خلالها على يومياتهم في رمضان
و كيفية قضاء اوقاتهم فيه
و أول ضيف لنا في هذه السلسلة هو الاخ @قيس 23 لي شك بلي راني دايرتلو كاميرا كاشي
هههه ولاو يخافوا اللعب صعــآب
اولا و قبل كل شي نشكر الاخ على تلبيته لدعوتنا
و الان نخليكم تشوفوا يوميات عضونـا الرائع
عآشقة الجنة :
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بك اخي قيس معانا في سلسلة يومياتي في رمضان
ان شاء الله تعجبك القعدة و تكون مرتاح معانا
قيس 23 :
و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
و بيك اهلا خيتو
ان شاء الله تكون قعدة و قصرة مزيانة
مالقري بديت نشم في ريحة الكاويتشو
و بدات تخدملي عماه استضفتيني هنا راس راس خخخ لمهم راح نمشي معاك في الخط للخر كان حبيتي ههههه
كملي كملي ني معاك
عآشقة الجنة :
ان شاء الله تكوني بخير و امورك على خير
اول حاجة نفتاتحوا بيها القعدة الزينة هاذي هي نقولولك رمضان كريم و كل عام و انت بخير
هههه عندك الحق خويا تشك بلي كاميرا كاشي لانو مبقاش لامان و كثروا المقالب
قيس 23 :
ربي يخليك خيتووو
يسلمك ربي هنيك و ربي يتقبل منا و منكم صالح الاعمال
ههه ايه في رمضان كل حركة تعتبر تشويش خخخ
التوسويس داير سحابة علاها ماتدير لامان في بلاد لامان
عآشقة الجنة :
تعيش خويا ربي يحفظك
الاخ قيس كثير من الاعضاء ميعرفوكش عن قرب
ممكن تعطينا لمحة عليك ؟
قيس 23 :
آمين ...بون انا قيس من عنابة
24 سنة مستوى جامعي تخصص رياضيات و اعلام آلي
اعمل مع أبي في مجال الاستيراد و التصدير هدا ميقدر يقول حوحو على روحو ههههع
عاشقة الجنة :
الله يبارك اخي قيس مشاء الله عليك
خيار الناس ناس عنابة
ربي يوفقك في مشوارك
الاخ قيس احكيلنا شوية على رمضان في يامات الصغر
و كيفاش كان شعورك انذآك ؟
قيس 23 :
يبارك فيك اختي
آمين و لكي بالمثل
رمضان في ايامات الصغر و الله منشفا على حاجة ابار من لكنت في عمري 9 سنين و انا نصوم فيه كامل ونتدكر كنت دائما نروح مع بابا للمسجد باه نصليو و نقراو قرآن
في الفترة هاديك بحكمي لوحيد في الدكورة في الدار كنت نحس بفخر و امان و انا بجنب الوالد لعلمني مل صغيرة و كبيرة تخص الشهر الفضيل
عآشقة الجنة :
الله يبارك عليك خويا
اذا معندكش كاش مواقف مضحكة ولا ذكريات تشاركنا بيهم
انت كنت من الجيل الذهبي لي قرا في رمضان واش تقولنا على الدراسة في رمضان
قيس 23 :
يبارك فيك خيتوو
لمشكلة حتى كون يكونو كاينين منتذكرهمش ....
الدراسة في رمضان مليحة وتعجبني علخر
في بلاصة منقراو في الحصة ساعة نقراو 45 دقيقة و يتبدل الاستاذ
عآشقة الجنة :
هههه صافي تعجبك القراية في رمضان غير كي ينقصو الوقت
انت من النوع لي يغلبوا رمضان ولا لالا ؟
و واش هو برنامجك في رمضان ؟
الاخ قيس من النوع لي يفضل يدي الكونجـي في رمضان ولا لالا ؟
الان نروحو للاجواء الرمضانية عندكم
الاخ قيس واش هي عادات ناس الشرق عامة و هنابة خاصة في رمضان ؟
و واش هو طبقكم المشهور ؟
قيس 23 : { رد على الاسئلة }
هههه صافي تعجبك القراية في رمضان غير كي ينقصو الوقت
ايه اكزاكتومون ههههه
انت من النوع لي يغلبوا رمضان ولا لالا ؟
صراحة ماشي غير يغلبني خخخ زيد يمرمدني و دايما بعد لعصر تدخل عيني في راسي و نولي عصبي و يا ويل لي جا في طريقي خخخ
و واش هو برنامجك في رمضان ؟
6 ساعات نوم في ليوم
ساعتين حفظ قرآن بعد صلاة الفجر
ساعتين تلاوة و اذكار قبل و بعد صلاة الظهر
باقي ليوم نت و مساعدة الوالدة في المنزل
الاخ قيس من النوع لي يفضل يدي الكونجـي في رمضان ولا لالا ؟
ايه بيان سير
شهر رمضان مندير فيه والو منجمش
الان نروحو للاجواء الرمضانية عندكم
الاخ قيس واش هي عادات ناس الشرق عامة و هنابة خاصة في رمضان ؟
ياسر عادات و مكنش اختلاف كبير بينها و بين ككامل جيهات لوخرين
و واش هو طبقكم المشهور ؟
الجاري و البوراك العنابي معروووفين
عآشقة الجنـة :
مشاء الله عليك خويا
مشكل واحد فقط هو التقلاق رآه مرض الجزائريين في رمضان
واش هو طبقك المفضل في رمضان ؟!
و هل البوراك عندك حاجة لأزمة ؟
الاخ قيس من النوع لي يسهر في رمضان ولا لا ؟
قيس 23 :
مشاء الله عليك خويا
مشكل واحد فقط هو التقلاق رآه مرض الجزائريين في رمضان
ايه مشكلة شعب كامل خخخ
واش هو طبقك المفضل في رمضان ؟!
لبوزلوف ولكمونية
و هل البوراك عندك حاجة لأزمة ؟
اكيد هو قبل كلشي و الطاولة بلا بوراك زييروو
الاخ قيس من النوع لي يسهر في رمضان ولا لا ؟
ايه نسهر و ياسر تاني
ديفوا نرقد غير بعد صلاة الصبح
عآشقة الجنة :
صحا فطورك خويا قيس ربي يتقبل منا و منكم
نكملوا القعدة
قلت بلي انت تسهر بزاف ! تشوف السعر عادة مليحة ولا لا ؟
و واش هي نصيحتك للي يرقدو في نهار رمضان ؟!
واش هي انواع الحلويات و التحليلات لي تحب تاكلها في السهرة ؟
و هل انت من النوع لي يتشرط في الكاملة ولا لالا ؟
شعور الاخ قيس و هو يصلي التراويح ؟ و وقتاش كانت اول مرة صليت فيها ؟
قيس 23 : { يجاوب على الاسئلة }
صحا فطورك خويا قيس ربي يتقبل منا و منكم
يسلمك اختي و نتي زادا ..آمين اجمعين
نكملوا القعدة
قلت بلي انت تسهر بزاف ! تشوف السعر عادة مليحة ولا لا ؟
عادة ماشي مليحة حتى طرف باسكو نوم الليل ميتعوضش. و مفيد ياسر
و واش هي نصيحتك للي يرقدو في نهار رمضان ؟!
اولا ندعولهم بالهداية و نقلهم اغتنمو هاد الشهر و اخدمو لآخرتكم و اعتقو رقابكم من النار
واش هي انواع الحلويات و التحليلات لي تحب تاكلها في السهرة ؟
فلون تاع شيكولا و قلب اللوز
و هل انت من النوع لي يتشرط في الكاملة ولا لالا ؟
والو لي تحطت تتكل
شعور الاخ قيس و هو يصلي التراويح ؟
طمأنينة و راحة بال
و وقتاش كانت اول مرة صليت فيها ؟
من كان في عمري سبع سنين و مؤخرا زرت البقاع المقدسة
عآشقة الجنة :
الاخ قيس نشكرك بزاف لى قبول الدعوة و كنت ضيف خفيف عليا و ان شاء الله تكون خفيف على الاعضاء
نتمنى انك تقدم نصيحة للاخوة و الاخوات لي معانا في المنتدى
و في الاخير نقولوك صحـــــــــــا عيدك و كل عام و انت و العائلة بخير
قيس 23 :
العفو ختيتووو
و نشكرك نتي تاني على الاستضافة و على اسئلتك الرائعة
و ان شاء الله نكون كما قلتي خفيف .^^ على الاعضاء
نصيحتي للاخوة و الاخوات هي المحافظة على هدا المنتدى الرائع من خلال تقديم كل ماهو مفيد و مضاعفة النشاط .
الله يسلمك خيتو جزاكي الله خير
و عيدك مبارك واعاده الله علينا و عليكم بالخير و اليمن و البركات
تحياااتي سيدتي الفاضلة
في امان الله
و بهذا تنتهي الحلقة الاولى من سلسلة يومياتي في رمضان التي كان ضيفها الاخ قيس
انتظرونا غدا في الحلقة الثانية مع عضو آخر
صحا سحوركم
في امان الله