التشتّت [ منيش مكونصوتري ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحب تقرى تخدم تريح مخلوى ما تقدرش و تلقى روحك مشك مركز!

و التشتّت ببساطة هو كي تكون مخك ما يقدرش يركز في حاجة وحدة، يعني أفكارك متفرّقة وماكاش تركيز. مثلاً تكون تقرأ كتاب، وبعد دقيقة تلقى روحك تفكّر في موضوع آخر، وبعدها تروح تشوف التلفون… هذا هو التشتّت.

في كلامنا اليومي نقول: "راسي شارد" أو "ما قدرتش نركّز" أو "رايحة عليا الفكرة"، وكلها تعني إنك متشتّت. في كلامنا اليومي نقول: "راسي شارد" أو "ما قدرتش نركّز" أو "رايحة عليا الفكرة"، وكلها تعني إنك متشتّت.

يجي غالباً كي يكون عندك بزاف هموم، ضغط، أو كي تكون محاط بحوايج تسرق انتباهك (ضوضاء، تلفون، ناس تهدر…). يجي غالباً كي يكون عندك بزاف هموم، ضغط، أو كي تكون محاط بحوايج تسرق انتباهك (ضوضاء، تلفون، ناس تهدر…).

بالمختصر: التشتّت هو فقدان التركيز وتفرّق الذهن، والدارجة تعبر عليه بكلمات بسيطة كيما "شارد"، "ماشي مركز"، "راسي راهو في بلاصة أخرى".

في رايك ما هي اسباب التشتت؟

هل هي صح الاباحية ولا حتى فديوهات شورت تاع شطيح هل كل منهم و درجة تاثير؟

اسكو كاكلتنا هي السبب مثل البيض و الدجاج؟

باش تحمي روحك و اهلك و تكون مركز و منتج و قراي و مبدع كيفاش نقدروا نحاربوا التشتت و منخلوهش يغلبنا.