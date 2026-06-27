التشتّت [ منيش مكونصوتري ...

Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحب تقرى تخدم تريح مخلوى ما تقدرش و تلقى روحك مشك مركز!
و التشتّت ببساطة هو كي تكون مخك ما يقدرش يركز في حاجة وحدة، يعني أفكارك متفرّقة وماكاش تركيز. مثلاً تكون تقرأ كتاب، وبعد دقيقة تلقى روحك تفكّر في موضوع آخر، وبعدها تروح تشوف التلفون… هذا هو التشتّت.
🔹 في كلامنا اليومي نقول: "راسي شارد" أو "ما قدرتش نركّز" أو "رايحة عليا الفكرة"، وكلها تعني إنك متشتّت.
🔹 يجي غالباً كي يكون عندك بزاف هموم، ضغط، أو كي تكون محاط بحوايج تسرق انتباهك (ضوضاء، تلفون، ناس تهدر…).

بالمختصر: التشتّت هو فقدان التركيز وتفرّق الذهن، والدارجة تعبر عليه بكلمات بسيطة كيما "شارد"، "ماشي مركز"، "راسي راهو في بلاصة أخرى".
في رايك ما هي اسباب التشتت؟
هل هي صح الاباحية ولا حتى فديوهات شورت تاع شطيح هل كل منهم و درجة تاثير؟
اسكو كاكلتنا هي السبب مثل البيض و الدجاج؟
باش تحمي روحك و اهلك و تكون مركز و منتج و قراي و مبدع كيفاش نقدروا نحاربوا التشتت و منخلوهش يغلبنا.
كل من يعلق يعطني حالتو و تجربتو و واش عايش مع التشتت و دمتم 🙏🏻
 
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و عليكم السلام ورحمة الله تعالى و بركاته

التشتت اليوم أصبح مشكلة عند أغلب الناس، وليس له سبب واحد. هو نتيجة اجتماع عدة عوامل، وبعضها تأثيره أكبر من غيره.


إذا أردت ترتيب الأسباب حسب تأثيرها عند أغلب الناس، فضعها هكذا:


  1. الإباحية: من أكثر الأشياء التي قد تضعف التركيز عند الإفراط فيها. لأنها تقدم تحفيزًا شديدًا وسريعًا للدماغ، فيصبح العمل العادي أو الدراسة أقل إثارة، وقد يجد الشخص صعوبة في الجلوس والتركيز لفترة طويلة إذا أصبحت عادة متكررة.
  2. فيديوهات الشورت (Shorts, Reels, TikTok...): حتى لو كانت مجرد رقص أو كوميديا أو معلومات، فهي مصممة لتجذب انتباهك كل عدة ثوانٍ. كثرتها تدرب الدماغ على الانتقال السريع بين المقاطع، فيصبح من الأصعب قراءة كتاب أو حل مسألة تحتاج 30 أو 60 دقيقة من التركيز.
  3. قلة النوم: من أكبر أسباب ضعف التركيز. شخص ينام 5 ساعات غالبًا سيكون تركيزه أسوأ من شخص ينام 7–9 ساعات.
  4. الهاتف والإشعارات المستمرة: كل إشعار يقطع التركيز، وقد يحتاج الدماغ عدة دقائق ليستعيده.
  5. التوتر والقلق: عندما يكون العقل منشغلًا بالمشكلات، يصبح التركيز أصعب.

ماذا عن الأكل؟


ليس صحيحًا أن البيض أو الدجاج يسببان التشتت. بالعكس، هما مصدر جيد للبروتين والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.


لكن قد يؤثر على التركيز:


  • كثرة السكريات والمشروبات المحلاة.
  • الإفراط في الوجبات السريعة.
  • الأكل بكميات كبيرة جدًا ثم الشعور بالخمول.
  • نقص بعض العناصر الغذائية عند بعض الأشخاص (مثل الحديد أو فيتامين B12 أو غيرها) إذا كان هناك نقص حقيقي.

إذن، الطعام يؤثر، لكنه ليس عادة السبب الرئيسي للتشتت عند الشخص السليم.


كيف نحمي أنفسنا وأهلنا؟


ليس الهدف أن نعيش بدون هاتف أو إنترنت، بل أن نستخدمهما بدل أن يستخدِماننا.


أنصح بهذه العادات:


  • حدد وقتًا ثابتًا لاستخدام الشورتات، مثل 15–30 دقيقة فقط في اليوم.
  • إذا كانت الإباحية مشكلة، فاحذف مصادر الوصول إليها، واستخدم أدوات حجب إذا احتجت، واملأ وقت الفراغ بأنشطة أخرى.
  • أثناء الدراسة، ضع الهاتف بعيدًا أو على وضع عدم الإزعاج.
  • اقرأ يوميًا ولو 15 دقيقة؛ القراءة تدرب الانتباه.
  • مارس الرياضة أو حتى المشي 20–30 دقيقة يوميًا.
  • نم نومًا كافيًا بانتظام.
  • قسم الدراسة إلى جلسات من 25 إلى 50 دقيقة مع استراحة قصيرة.
  • خصص وقتًا للعائلة والحديث المباشر بدل أن يكون كل واحد مع هاتفه.

إذا أردت أن تكون مركزًا ومنتجًا ومبدعًا


فكر في التركيز كأنه عضلة:


  • كل مرة تقضي ساعة في دراسة عميقة، هذه العضلة تقوى.
  • وكل مرة تقفز بين عشرات المقاطع القصيرة والإشعارات، يصبح من الأصعب المحافظة على الانتباه لفترات طويلة.

لا يعني هذا أن مشاهدة الشورتات أو الترفيه ممنوعة، لكن الإفراط فيها قد يجعل التركيز على المهام الطويلة أصعب. والاعتدال مع النوم الجيد، والرياضة، والتنظيم، غالبًا يعطي أفضل النتائج.


إذا كان عمرك بين 16 و25 سنة، فهذه المرحلة بالذات مهمة لبناء عادة التركيز، لأن العادات التي تكتسبها الآن قد تؤثر على دراستك وعملك لسنوات قادمة.

...............................

هذه هي المعلوامت التي وجدتها عن التشتت أو عدم التركيز
مشكور على الموضوع إن شاء الله ينال التفاعل لأنه جد مهم
 
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