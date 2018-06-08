أخبار المجموعة الأولى روسيا – السعودية – مصر – أوروجواى

القوائم النهائيه لمنتخيات المجموعه الاولى
روسيا
فيدور سمولوف -
حراس المرمى: إيجور أكينفيف (سسكا موسكو)، فلاديمير جابولوف (كلوب بروج)، أندرييه لونيف (زنيت).
المدافعون: ماريو فيرنانديس (سسكا موسكو)، إليا كوتيبوف (سبارتاك موسكو)، سيرجي إجناشفيتش (سسكا موسكو)، أندرييه سيميونوف (أخمات جروزني)، فيودور كودرياشوف (روبين كازان)، فلاديمير جرانات (روبين كازان)، إيجور سمولنيكوف (زنيت).
متوسطو الميدان: يوري جازينسكي (كراسنودار)، آلان دزاجوييف (سسكا موسكو)، ألكساندر ييروخين (زنيت)، يوري زيركوف (زنيت)، دالير كوزياييف (زنيت)، ألكساندير ساميدوف (سبارتاك موسكو)، أنتون ميارتشوك (لوكوموتيف موسكو)، دنيس تشيريشيف (فيّاريال)، رومان زوبنين (سبارتاك موسكو)، ألكساندر جولوفين (سسكا موسكو).
المهاجمون: أرتيم دزيوبا (آرسنال تولا)، أليكسي ميرانتشوك (لوكومتويف موسكو)، فيدور سمولوف (كراسندار).
مصر
محمد صلاح -
حراس المرمى: عصام الحضري (التعاون)، محمد الشناوي (الأهلي)، شريف إكرامي (الأهلي).
المدافعون: أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف (كلهم من الأهلي)، محمود حمدي (الزمالك)، محمد عبد الشافي (الفتح)، أحمد حجازي (وست بروميتش)، علي جبر (الزمالك)، أحمد المحمدي (أستون فيلا)، عمر جابر (لوس أنجلس إف سي).
متوسطو الميدان: طارق حامد (الزمالك)، عبد الله سعيد (الأهلي)، سام مرسي (ويجان)، محمد النني (آرسنال)، رمضان صبحي (ستوك سيتي)، محمود حسن (قاسم باشا).
المهاجمون: محمد صلاح (ليفربول)، مروان محسن (الأهلي)، شيكابالا (الزمالك)، عمر وردة (أتروميتوس)، محمود كهربا (الاتحاد).
الأوروجواي
لويس سورايز -
حراس المرمى: فيرناندو موسليرا (غلطة سراي)، مارتين سيلفا (فاسكو دي جاما)، مارتين كامبانيا (إنديبينديينتي).
المدافعون: دييجو جودين، خوسي ماريا خيمينيز (معًا من أتلتيكو مدريد)، سيباستيان كوتيس (سبورتينج لشبونة)، ماكسيميليانو بيريرا (بورتو)، جاستون سيلفا (إنديبينديينتي)، مارتين كاسيريس (لاتسيو)، جييرمو فاريلا (بينارول).
متوسطو الميدان: ناهيتان نانديز (بوكا جونيورز)، لوكاس توريرا (سامبدوريا)، ماتياس فيسينو (الإنتر)، رودريجز بينتاكور (يوفنتوس)، كاروس سانشيز (مونتيرّي)، جيورجيان دي أرّاسكاييتا (كروزيرو)، دييجو لاكسالت (جنوة)، كريستيان رودريجيز (بينارول)، جوناثان أوريتافيسكايا (مونتيري).
المهاجمون: كريستيانو ستواني (جنوة)، ماكسيميليانو جوميز (سيلتا فيجو)، إيدينسيون كافاني (باريس سان جيرمان)، لويس سواريز (برشلونة).
السعودية
سلمان الفرج -
حراس المرمى: محمد العويس، ياسر المسيليم (كلاهما من الأهلي)، عبد الله المعيوف (الهلال).
المدافعون: منصور الحربي (الأهلي)، ياسر الشهراني، محمد البريك (كلاهما من الهلال)، معتز هوساوي (الأهلي)، أسامة هوساوي (الهلال)، عمر هوساوي (النصر)، علي البليهي (الهلال).
متوسطو الميدان: عبد الله الخيبري (الشباب)، عبد المالك الخيبري، عبد الله عطيف (كلاهما من الهلال)، تيسير الجاسم، حسين المقهوي (كلاهما من الأهلي)، سلمان الفرج، محمد كانو (كلاهما من الهلال)، حطان باهبري (الشباب)، سالم الدوسري (الهلال)، يحيى الشهري (النصر).
المهاجمون: محمد السهلاوي (النصر)، محمد عسيري (الأهلي)، فهد المولد (الاتحاد).