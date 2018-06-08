أخبار المجموعة الثانية (إيران – المغرب – أسبانيا – البرتغال )

الامين محمد

الامين محمد

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#1
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#1
نقترب رويدا رويدا نحن أهم حدث كروي عالمي
ألا و هو كأس العالم روسيا 2018
حيث الإثارة و التشويق و التنافس
و التوقعات مفتوحة على كل الإحتمالات و كل فريق يريد أن يلعب
من أجل الفوز إذ أضحى المستوى متقارب جدا بين الفرق
و في مختلف القارات و فتعددت المدارس و النسوج التكتيكية و رفت وتيرة العمل
البدني و النفسي و الفني و التكتيكي
و المادي من أجل تحقيق الأنتصارات

و إليكم المجموعة الثانية على أن تتبعها أخبار ها المجموعة و سير المنافسة فيها

أخبار المجموعة الثانية (إيران – المغرب – أسبانيا – البرتغال )
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*ياسر*

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#2
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#2
القوائم النهائيه لمنتخيات المجموعه التانيه
  • البرتغال

    كريستيانو رونالدو -

    حراس المرمى: أنتوني لوبيس (ليون)، بيتو (جوزتيبي)، روي باتريشيو (سبورتينج لشبونة).
    المدافعون: برونو ألفيش (رانجرز)، سيدريك سواريس (سوثامبتون)، جوزيه فونتي (داليان ييفانج)، ماريو روي (نابولي)، بيبي (بشكتاش)، رافاييل جيريرو (بوروسيا دورتموند)، ريكاردو بيريرا (بورتو)، روبين دياس (بنفيكا).
    متوسطو الميدان: أدريان سيلفا (ليستر سيتي)، برونو فيرنانديس (سبورتينج لشبونة)، جواو ماريو (وست هام)، جواو موتينيو (موناكو)، مانويل فيرنانديز (لوكوموتيف موسكو)، ويليام كارفاليو (سبورتينج لشبونة).
    المهاجمون: أندري سيلفا (ميلان)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، جيلسون مارتينز (سبورتينج لشبونة)، جونسالو جيديس (فالنسيا)، ريكاردو كواريزما (بشكتاش).​


    إسبانيا

    دافيد دي خيا -

    حراس المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، بيبي رينا (نابولي)، كيبا أرّيثابالاجا (أتلتيك بلباو)
    المدافعون: ناتشو فيرنانديز، سيرخيو راموس، داني كاربخال (ريال مدريد)، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا (برشلونة)، ألفارو أودريوثولا (ريال سوسيداد)، ناتشو مونريال (آرسنال)، سيزار أثبيليكويتا (تشيلسي)
    متوسطو الميدان: أندريس إنييستا، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، ساؤول نيجيز، كوكي (أتلتيكو مدريد)، إيسكو، ماركو أسينسيو (ريال مدريد)، تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ)، دافيد سيلفا (مانشستر سيتي).
    المهاجمون: إياجو أسباس (سلتا فيجو)، رودريجو (فالنسيا)، دييجو كوستا (أتلتيكو مدريد)، لوكاس فاسكيز (ريال مدريد).

    إيران

    ساردار أزمون -

    حراس المرمى: عليريزا بيرانفاند (بيرسيبوليس)، رشيد مازاهيري (زوب أهان)، أمير عبدزاديه (ماريتيمو).
    المدافعون: ماجد حسيني (الاستقلال)، رمين رضى زعيم (أستنيدي)، محمد رضى خانزادي (باديدي)، مرتضى بوراليجانجي (السد)، بيجمان مونتازيري (الاستقلال)، ميلاد محمدي (أخمت جروزني)، روزبيه تشيشمي (الاستقلال).
    متوسطو الميدان: سعيد إيزاتولاهي (أمكار بيرم)، مسعود شجاعي (أيك أثينا)، مهدي ترابي (سايبا)، عميد ابراهيمي (الاستقلال)، إحسان حجي صافي (أولمبياكوس)، كريم أنساريفارد (أولمبياكوس)، فهد أميري (بيرسيبوليس).
    المهاجمون: عليريزا ياهانباخش (آز ألكمار)، مهدي تريمي (الغرافة)، ساردر أزمون (روبن كازان)، رضى قوشنيجهاد (هيرنيفين)، سامان قدوس (أستيرسندس)، آشكان ديجاغاه (نوثنجهام فوريست).​


  • المغرب

    مهدي بنعطية -

    حراسة المرمى: منير الكجوي (نومانثيا)، ياسين بونو (جيرونا)، أحمد رضى التاجناوتي (اتحاد طنجة).
    المدافعون: مهدي بنعطية (يوفنتوس)، رومان سايس (وولفرهامبتون)، مانويل دا كوستا (إسطنبول باشاكشهير)، نبيل درار (فنربخشة)، أشرف حكيمي (ريال مدريد)، حمزة منديل (ليل).
    متوسطو الميدان: مبارك بوصوفة (الجزيرة)، كريم الأحمدي (فينورد)، يوسف آيت بناصر (كاين)، سفيان أمرابط (فينورد)، يونس بلهندة (غلطة سراي)، فيصل فجر (خيتافي)، أمين حارت (شالكة).
    المهاجمون: خالد بوطيب (مالاتياسبور)، عزيز بوحدوز (سانت باولي)، أيوب الكعبي (نهضة بركان)، نور الدين أمرابط (ليجانيس)، مهدي كارسيلا (ستاندار لييج)، حكيم زياش (أياكس أمستردام)، يوسف النصري (ملقة).​
 
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