أخبار المجموعة الرابعة: الأرجنتين ـ إيسلندا ـ كرواتيا ـ نيجيريا

نقترب رويدا رويدا نحن أهم حدث كروي عالمي

ألا و هو كأس العالم روسيا 2018

حيث الإثارة و التشويق و التنافس

و التوقعات مفتوحة على كل الإحتمالات و كل فريق يريد أن يلعب

من أجل الفوز إذ أضحى المستوى متقارب جدا بين الفرق

و في مختلف القارات و فتعددت المدارس و النسوج التكتيكية و رفت وتيرة العمل

البدني و النفسي و الفني و التكتيكي

و المادي من أجل تحقيق الأنتصارات

و إليكم المجموعة الرابعة على أن تتبعها أخبار ها المجموعة و سير المنافسة فيها