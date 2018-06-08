كنوز من السنة النبوية

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,430
الإعجابات
21,305
النقاط
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الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عن ابي عمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( ألا ادلك على ماهو أكثر من ذكر الله اللي مع النهار؟ تقول :
الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الارض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء وتسبح الله مصلهن تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك),
اخرجه الطبراني وصححه الالباني

الدعاء:

الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الارض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء
اسبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، اسبحان الله عدد ما في السموات وما في الارض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله على ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، واسبحان الله ملء كل شيء

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,430
الإعجابات
21,305
النقاط
756
الجنس
أنثى
#3
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
تقبل الله منا ومنكم يااارب
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
واياكم خير الجزاء ان شاء الله
اللهم امين يارب ومن كل المؤمنين
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع غاليتي
بار الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه​
 
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