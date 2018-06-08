كنوز من السنة النبوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



عن ابي عمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :



( ألا ادلك على ماهو أكثر من ذكر الله اللي مع النهار؟ تقول :

الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الارض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء وتسبح الله مصلهن تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك),

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اخرجه الطبراني وصححه الالباني ​