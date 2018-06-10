سحر المانجو"... كيف تتحول إلى دواء في ثوان معدودة

2018
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كشفت دراسة حديثة، أن فاكهة المانجو تمثل "حلا سحريا" في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، مقارنة بالعديد من الأطعمة الغنية بالألياف.
وذكرت أن المانجو تأثيرها أقوى من مسحوق الألياف، في معالجة التهاب الأمعاء، وذلك لاحتوائها على المواد المغذية المسماة بـ "بوليفينول"، إضافة إلى الألياف، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك".
واستخلص معدوالدراسةالتي استمرت لمدة 4 أسابيع نتائجها من إجرائهم لاختبارات على 36 رجلا وإمراة مصابين بالإمساك المزمن، وتقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تم منحها جرعة يومية من 300 جرام من المانجو، بينما حصلت المجموعة الأخرى على كمية معادلة من الألياف.
وجاءت نتائج الدراسة أن المانجو أكثر فعالية في تخفيف الأعراض، مقارنة بالألياف وحدها، كذلك ساعد على تحسين تكوين البكتيريا في الأمعاء وتخفيف الالتهاب.
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كشفت دراسة حديثة، أن فاكهة المانجو تمثل "حلا سحريا" في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، مقارنة بالعديد من الأطعمة الغنية بالألياف.
وذكرت أن المانجو تأثيرها أقوى من مسحوق الألياف، في معالجة التهاب الأمعاء، وذلك لاحتوائها على المواد المغذية المسماة بـ "بوليفينول"، إضافة إلى الألياف، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك".
واستخلص معدوالدراسةالتي استمرت لمدة 4 أسابيع نتائجها من إجرائهم لاختبارات على 36 رجلا وإمراة مصابين بالإمساك المزمن، وتقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تم منحها جرعة يومية من 300 جرام من المانجو، بينما حصلت المجموعة الأخرى على كمية معادلة من الألياف.
وجاءت نتائج الدراسة أن المانجو أكثر فعالية في تخفيف الأعراض، مقارنة بالألياف وحدها، كذلك ساعد على تحسين تكوين البكتيريا في الأمعاء وتخفيف الالتهاب.