ڨريـوش الظفيـرة ~

500 غ فرينة125 سمن ذائبفانيليا، رشة ملحملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ماء ورد.عسل ثقيل مع نصف ليمونة، فستق مطحون خشن، بياض بيضة للصق، نشا للرش.ـ نخلط جميع مقادير العجين مع بعض ونجمعها بماء ورد حتى الحصول على عجينة متماسكة و طرية.ـ ندلكها جيدا ثم نتركها ترتاح بدون أن نغطيها حتى تتشرب ماء الورد.ـ بواسطة النشابة نحل العجين فوق طبقة وفيرة من النشاء ثم نمررها في آلة التوريق في الرقم 3 مرتين ثم 4 أو 5 (حسب الآلة) مرة واحدة.ـ في كل مرة لابد من طيها عدة مرات و رشها جيدا بالنشاء.ـ ثم تقطع في جهة الرشتة الرقيقة.ـ نمسك أحد أطرافها جيدا مع بعضهما البعض ثم نضعها بين الوسطى والسبابة ونعطيها شكل الضفيرة تكون مرتخية.ـ نمسكها من الطرف الآخر جيدا ونقص الزوائد من الجهتين.ـ نحاول فتحها قليلا بتحريكها ذهابا و إيابا حتى لا تلتصق ببعضها البعض أثناء الطهي.ـ نلصق الطرفين بواسطة بياض البيض للحصول على شكل أسورة و نتركها ترتاح قليلا.ـ بعدها ترمى في الزيت الساخن و على نار هادئة مع رمي الزيت عليها من فوق حتى تنتفخ مع فتحها باستمرار بواسطة الشوكة.ـ نقلبها ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الأصفر.ـ نقطرها في مصفاة ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتعسيلها في العسل الدافئ مضاف إليه قطرات من ماء الورد.ـ نزينها في الوسط بالفستق.​