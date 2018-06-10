ڨريـوش الظفيـرة ~

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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المقادير:
500 غ فرينة
125 سمن ذائب
فانيليا، رشة ملح
ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ماء ورد.
للتزيين:
عسل ثقيل مع نصف ليمونة، فستق مطحون خشن، بياض بيضة للصق، نشا للرش.
طريقة التحضير:
ـ نخلط جميع مقادير العجين مع بعض ونجمعها بماء ورد حتى الحصول على عجينة متماسكة و طرية.
ـ ندلكها جيدا ثم نتركها ترتاح بدون أن نغطيها حتى تتشرب ماء الورد.
ـ بواسطة النشابة نحل العجين فوق طبقة وفيرة من النشاء ثم نمررها في آلة التوريق في الرقم 3 مرتين ثم 4 أو 5 (حسب الآلة) مرة واحدة.
ملاحظة:
ـ في كل مرة لابد من طيها عدة مرات و رشها جيدا بالنشاء.
ـ ثم تقطع في جهة الرشتة الرقيقة.
ـ نمسك أحد أطرافها جيدا مع بعضهما البعض ثم نضعها بين الوسطى والسبابة ونعطيها شكل الضفيرة تكون مرتخية.
ـ نمسكها من الطرف الآخر جيدا ونقص الزوائد من الجهتين.
ـ نحاول فتحها قليلا بتحريكها ذهابا و إيابا حتى لا تلتصق ببعضها البعض أثناء الطهي.
ـ نلصق الطرفين بواسطة بياض البيض للحصول على شكل أسورة و نتركها ترتاح قليلا.
ـ بعدها ترمى في الزيت الساخن و على نار هادئة مع رمي الزيت عليها من فوق حتى تنتفخ مع فتحها باستمرار بواسطة الشوكة.
ـ نقلبها ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الأصفر.
ـ نقطرها في مصفاة ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتعسيلها في العسل الدافئ مضاف إليه قطرات من ماء الورد.
ـ نزينها في الوسط بالفستق.