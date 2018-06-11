أسوء إنترنت ثابت في العالم DZ

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احتلت الجزائر المركز 134 (من أصل 135) في ترتيب الدول فيما يتعلق بسرعة اتصالها الثابت بالإنترنت، وفقًا للبيانات المنشورة لشهر ماي 2018 من قبل الموقع المتخصص Speedtest.

بسرعة تبلغ 3.86 ميغابايت في الثانية، فإن الإنترنت الثابت في الجزائر هو ثاني أسوأ اتصال في العالم متقدماً على فنزويلا بـِ3.81 ميغابت في الثانية الجزائر متقاربة وراء لبنان، التي تحتل المركز 133 بسرعة 5.57 ميغابت في الثانية، أي أكثر من 44% من الجزائر.



ليبيا في المرتبة 126 مع سُرعة اتصال 7.46 ميغابايت في الثانية، تُونس مع سُرعة 7.82 ميغابايت في الثانية، والمغرب في المرتبة 98 بُسرعة تُقدر بـِ13.71 ميغابايت في الثانية.



تحتل سنغافورة، آيسلندا وهونغ كونغ المراتب الثلاث الأولى في العالم بسُرعات تبلغ 170.99 ميغابايت في الثانية، 155.25 ميغابايت في الثانية وَ 141.3 ميغابايت في الثانية على التوالي، الولايات المُتحدة الأمريكية هي التاسعة بـِ92.66 ميغابايت في الثانية وفرنسا في المركز 20 بـِ73.52 ميغابايت في الثانية.



الجزائر في أسفل الترتيب أيضاً بالنسبة لشبكات الهاتف النقال:

إن سرعة الاتصال الثابت بالإنترنت ليست الوحيدة التي تحتل فيها الجزائر المراتب الأولى عكس الترتيب في العالم، لقد نجحت الجزائر بالفعل في وضع نفسها في المركز 121 (من أصل 125) من الترتيب العالمي للبلدان فيما يتعلق بسرعة اتصال الإنترنت عبر الهاتف النقال.



مع سرعة قدرها 7.53 ميغابت في الثانية خلال شهر ماي 2018، خسرت الجزائر ثلاثة أماكن مقارنة بالسابق وتتخطى الآن أربعة بلدان: البوسنة والهرسك (7.47 ميغابت في الثانية)، أفغانستان (6.24 ميغابت في الثانية)، طاجيكستان ( 5.08 ميغابت في الثانية) وليبيا (4.31 ميغابت في الثانية).



لا يزال اتصال الإنترنت عبر الهاتف النقال في الجزائر بعيدًا عن المغرب في المركز 72 وتونس 71، بسرعات تبلغ 18.52 ميغابت في الثانية و 19.21 ميغابت في الثانية على التوالي.



وتشغل النرويج (62.7 ميغابت في الثانية)، قطر (59.81 ميغابت في الثانية) وأيسلندا (58.71 ميغابت في الثانية)، المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب أفضل سرعات اتصال الإنترنت عبر الهاتف النقال، فرنسا في المرتبة 31 في العالم بسرعة 33.75 ميغابت في الثانية في حين أن الولايات المتحدة في المرتبة 47 مع سرعة 27.76 ميغابت في الثانية.







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