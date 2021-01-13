العدد الثاني من سلسلة عمالقة من هذاك الزمان!

العدد الأول من سلسلة عمالقة من هاداك الزمان! كيف مااعلننا عن السلسلة https://www.4algeria.com/forum/t/489180/#post-6804258 لي الهدف منها التعرف على أعضاء قدامى في المنتدى ووضع مواضيعم لي نحاولو نعالجوهم حنا بمنظورنا الخاص يعني كل مرة راح نجبدلكم عضو من عمق الارشيف وانتم تتفاعلوا معاه وتقدموا ردودكم صاحب افضل رد يتحصل على وسام أول...

لي الهدف منها التعرف على أعضاء قدامى في المنتدى

ووضع مواضيعم لي نحاولو نعالجوهم حنا بمنظورنا الخاص

يعني كل مرة راح نجبدلكم عضو من عمق الارشيف

وانتم تتفاعلوا معاه وتقدموا ردودكم









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الموضوع للاخ

@zagan صاحب افضل رد يتحصل على وسام********************************************الموضوع للاخ@zagan

تقنية الجيل الثالث3G تزيد في العنوسة في المستقبل وتولي المشاعر إكسبراس

رغم فوائدها الكبيرة بصح هناك الكثير من التحفظات ضدها ، - فيما يخص الاتصال المباشر بالفيديو - و ما يخفاش عليكم واش راه يستنا فيتا ......

تقولو كيفاش

شكون يثيق في بنت تملك وتتعامل بالهاتف النقال بتقنية الجيل الثالث ليل و نهار

قبل دالك نشرحو للي ما يعرفش معنى الجيل الثالث

كيما يقولو المختصين تماما الامر مرتبط بسرعة تدفق البيانات عفوا البنات



تطور التكنولوجيا جعل من الممكن رفع سرعة تدفق البيانات زعما البنات في شبكة الهاتف الخلوي

و كل مرة يتم ضبط أرقام مشبوهة و خصائص موحدة تقريبا لما يسمى بجيل الاتصالات الخلوية والمخلية (اللي تخلي البيوت) اي في الليل وفي الخلوة .

زيادة سرعة تدفق البيانات (البنات) يتيح خيارات أكثرمن زوج للزواج مثلا MMS في البدية ثم المكالمات عبر الفيديو و الانترنت على الهاتف و برامج التلفزيون املا كل شيئ يولي باين وظاهر عند العام والخاص حتى المستور ...فلطالما تساءلت عن دور الكاميرا الأمامية في أعلى زاوية للهاتف راه جا دورها دور ك.

حنا الجزايريين لما كنا في الجيل الاول وصرا تبهديل وكشف كبير وطلاق كثير والعنوسة زادت فما بالكم الجيل الثالث سرعة التدفق هههه اي تدفق الشعب على دار الشرع المحكمة و الفساد .

اكيد كل هذ مرتبط بتجديد عتاد الشبكة من طرف المتعاملين الثلاث باش يمتصو دراهم الشعب ويردوهم مدمنين على النت بالبورتابل .

الجيل الأول : تماثلي يعني أنالوجيك والجزايريين دارو بيه العجب والمعجب وما حدث مع مصر ليس ببعيد.



(بيت) =منزل

الجيل الثاني : GSM السرعة 9 كيلو بت(بيت) في ثانية. و يتيح الاتصال الصوتي فقط و منه كانت البداية في الجزائر مع جيزي.

الجيل 2.5 : GPRS سرعته قد تصل الى 50 كيلو بت(بيت) في الثانية و اضافة لل GSM هو. يخص نقل البيانات عدا المكالمات -مثلا WAP -

الجيل 2.75 : EDGE سرعته تصل الى 64 كيلو بت(بيت) في الثانية و يشكل مع GPRS تطويرا و اضافة للجيل الثاني GSM





بعد وصول هده الاجيال1و2 الى الجزائر اصبح عندنا شباب صم بكم في الطرقات يمشو وفي ادنيهم الكتمانات في وسط السيركيلاسيونات و السيارات كلاكسوني ولا ما تكلاكسونيش ما يسمعو والو غير للبورتابلات والخيط في ودنيه حتى الكامرات.





واليوم وصل لينا هادا اللي يسموه الجيل الثالث 3.0 : UMTS

سرعته تصل الى ما يقارب 2 ميغا بت عفوا ميغا بيت اي منزل في الثانية تتغير حسب عدة عوامل و هو يخلف gsm

UMTS يتيح ارسال الصوت و الصور و الفيديو اذن التواصل المباشر عبر الفيديو يصبح ممكنا وسهلا ومباحا كما انه يتيح الدخول للانترنت ومنها الى البيوت عبر الهاتفت بسهولة و بسعر أقل و هو ما تحتاجه الكثير من الفتايات على الهواتف الذكية خاصة مع الاجيال التالية اي جيل الهيب هوب .





املا من هنا يبداوكم المشاكل و تندم و تلعن اليوم الذي فكرت في استعمال هذه التقنية=



غادي تزيد الحرية لبنات بزاف. خلاص غادي نبقو بايريين كثرة الطلاق والعنوسة

زعما مين تروح تخطب بنت وتشرط عليها شرط تقول لك نحن في جيل الثالث روح حوس علي بنت لعندها الجيل الأول.

اما الرجال يقولو انا منديش بنت عندها الجيل الثالث راهم تصاورها يكونو ماليين النت وكامل الناس شفوها على ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اليوم أصبحت المشاعر إكسبراس تبدأ برسالة أس أم أس وتنتهي اس ام اس، إمرأة تتزوج بأس م س وتطلق بأس م س، وبنت يضيع شرفها برسالة أس أم أس..ياله من عصر متطور ومليح وما عرفنا لوش .



عفوا سمحولي كاين الشرفاء بزاف يسمحولي لكن هدا هو الواقع المعاش

ما نيش ضد التطور التطور نعمة ولكنه مثل البنزين ان لم تحسن استعماله يحرقك وان احسنت استعماله يوصلك وين تبغي



كان معاكم من جيل النوكيا 1100 اخوكم



وهل تخمام العضو كان في محلو؟

بما انو فات عالموضوع تقريب 8سنين

الرجاء تمدولنا ارائكم ونقاشاتكم



واش رايكم فالموضوع؟وهل تخمام العضو كان في محلو؟بما انو فات عالموضوع تقريب 8سنينالرجاء تمدولنا ارائكم ونقاشاتكم

كيما اعلنا عن سلسلةتكتب سنة 2013