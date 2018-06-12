حال واقعنا اليوم...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كم يبكيني ما ألـ إليه الكثير من شبابنا من تدهور ليس علمي أو مادي

أنما التهاون بقيمنا و مبادئنا الإسلامية التي تربى أباءنا و أجدادنا

و التي يجب أن نقتدي بها

فأصبح اللباس عاري و المفاتن ظاهرة و التعطر و التجمعات بالأسواق

و المقاهي وهذه الظاهرة انتشرت كثيرا يومنا هذا ما يخص الفتيات

أما الشباب فحدث ولا حرج من قصات الشعر أو اللباس ناهيك عن مضايقة الأخرين

و إذا قُدمت نصيحه لأحدهم كان الرد بأنه جاهل ولا يتماشى مع التطور

و لربما يكون رد قاسي و باستهزاء أيضا

لا أدري هل هذا ما أوصانا به نبينا محمد صلى الله عليه و سلم

وهل نعتبر من أمته التي يفخر بها أمام الملء يوم العرض الأكبر

هل نستحق شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم و نحن بهذه الحال

لماذا نقتدي بغير المسلمين ( الغرب ) و نجعلهم المثل الأعلى و نتبع كل ما يقومون به

لماذا أصبح الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من المنكرات عند البعض

لماذا أصبحت المساجد تأن من قله المصلين بينما الأسواق و مراكز الترفيه و غيرها تشهد تضخما بالمرتادين

لماذا نجعل الشيطان يزين لنا سوء عملنا

لماذا لم نفكر بما ستؤول عليه حالنا بعد مماتنا ونحن بقوم بهذه الأفعال

لماذا نعطي جل اهتمامنا لحياة فانية ولا نعطي هذا الاهتمام لحياة الأبديه

أحبتي بالله

أن الشهادة الحقيقية ليست الشهادة الدراسية أو الوصول إلى أعلى المناصب التي أسهرتنا وأرهقتنا







أنما الشهادة الحقيقية عندما تقدم ما عملت أمام الله سبحانه و تعالى و أنت واقف بين يديه و يقول لك أقراء كتابك

والله أنها الشهادة الحقيقية و الفوز العظيم

حاسبوا أنفسكم قبل تُحاسبوا و زنوا أنفسكم قبل أن تُوزنوا



فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل



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أسال الله لي و لكم الهداية و لجميع ظال المسلمين أمين