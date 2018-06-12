تصحيح أخطاء لغوية

السحاب العابر
:: مشرف ::
طاقم المشرفين
- إنضم
- 27 ماي 2016
- المشاركات
- 5,251
- الإعجابات
- 16,852
- النقاط
- 1,511
- الإقامة
- أرض الوطن
- الجنس
- ذكر
من الخطأ قولك: أخِصّائي و الصحيح = مُختص أو اختصاصي
من الخطأ قولك: البند الأول و الصحيح = الفقرة الأولى لأن البند كلمة فارسية تعني الحيلة والخديعة
من الخطأ قولك: نموذج و الصحيح = أنموذج
من الخطأ قولك: مشاكل و الصحيح = مشكلات
من الخطأ قولك: الدلو مليء بالماء و الصحيح = الدلو مملوء أو ملآن بالماء
من الخطأ قولك: أغلاط و الصحيح = غلطات
من الخطأ قولك: شتان بينهما و الصحيح = شتان ما بينهما
من الخطأ قولك: حضر المدراء (جمع مدير) و الصحيح = حضر المديرون
من الخطأ قولك: أجب على الأسئلة و الصحيح = أجب عن الأسئلة
من الخطأ قولك: بت في الأمر و الصحيح = بت الأمر
من الخطأ قولك: البند الأول و الصحيح = الفقرة الأولى لأن البند كلمة فارسية تعني الحيلة والخديعة
من الخطأ قولك: نموذج و الصحيح = أنموذج
من الخطأ قولك: مشاكل و الصحيح = مشكلات
من الخطأ قولك: الدلو مليء بالماء و الصحيح = الدلو مملوء أو ملآن بالماء
من الخطأ قولك: أغلاط و الصحيح = غلطات
من الخطأ قولك: شتان بينهما و الصحيح = شتان ما بينهما
من الخطأ قولك: حضر المدراء (جمع مدير) و الصحيح = حضر المديرون
من الخطأ قولك: أجب على الأسئلة و الصحيح = أجب عن الأسئلة
من الخطأ قولك: بت في الأمر و الصحيح = بت الأمر