تصحيح أخطاء لغوية

من الخطأ قولك: أخِصّائي و الصحيح = مُختص أو اختصاصي

من الخطأ قولك: البند الأول و الصحيح = الفقرة الأولى لأن البند كلمة فارسية تعني الحيلة والخديعة

من الخطأ قولك: نموذج و الصحيح = أنموذج

من الخطأ قولك: مشاكل و الصحيح = مشكلات

من الخطأ قولك: الدلو مليء بالماء و الصحيح = الدلو مملوء أو ملآن بالماء

من الخطأ قولك: أغلاط و الصحيح = غلطات

من الخطأ قولك: شتان بينهما و الصحيح = شتان ما بينهما

من الخطأ قولك: حضر المدراء (جمع مدير) و الصحيح = حضر المديرون

من الخطأ قولك: أجب على الأسئلة و الصحيح = أجب عن الأسئلة

من الخطأ قولك: بت في الأمر و الصحيح = بت الأمر ​