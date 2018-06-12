أجمل رسائل شهر رمضان على الأطلاق

رؤوف المستقبل ب
::منشط المسابقة اليومية::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ............
إلى كل مشرف وعضو و ضيف في هذا المنتدى الجميل +++ كــل عامــ و أنتم بخير+++ والله يقبل منكم الصيام والقيام وتهنى بالكلام بس ما يصلح لذلك:::::
جبت لكم رسائل جميلة جدا """" تستاهل الردود"""" لشهر رمضان الكريم أ،سخ ولصق واؤسل إلى كل غالي لديك
رسائل رمضان - رمضان كريم - مسجات رمضان - اجمل رسائل رمضان - مسجات رمضان -شهر رمضان - رسائل استقبال شهر رمضان-
وإليكم الرسائل:::::::::::
كل عام وانت والجميع بصحه
وسعاده ياطعم العسل
ياسكر زياده
مــبروك عليك شهر العباده
.............
من عسل النحل نسقيكم
واقول لكم كل الاعوام
وانتم من صوامه وقوامه
...................
أسأل الله الذي
أهل الهلال
وأرسى الجبال
أن يبلغك رمضان
وأنت في أحسن حال
...................
غسل
الله"قلبك"بماء اليقين
وأثلج
صدرك بسكينه المؤمنين
وبلغك
شهر الصائمين
...................
يارب
يارحمان
يامنان
بلغ قاريء الرسالة رمضان
وأجعلة يزهى
حسنأ وسط الجنان ...
......................
رمضان جئت إلينا
تحنو سماك علينا
أهلاً قدمت ومرحبا
سقنا إليك حنـيـنا
رمضان ليتك دائم
فيك الثواب جنـينـا
لكي نفوز بجنـة
هبة الكريـم إليـنـا
...................
كل ورود الربيع
وثلوج الشتاء
وعصافيرالدنيا
تغرد لته.....
بقرب رمضان
..................
ياصاحب السعاده
وعمري انت وزياده
اقترب شهرالعبادة
عساك من عوادة
................
صباح الحبايب بشعبان
يبلغهم ربي رمضان
تام بلا نقصان ...
و يجزيهم اعلى الجنان
..................
يادانه في البحور
يازهره بين الزهور
أه..... بقرب رمضان
زينة الشهور
................
نوروا المصابيح...وشعلوا البخور...رمضان على الطريق...ألف مبروك
..............
ليه صرنا مثل الأغراب .. خلنا نراجع الأسباب ..
رمضان صار على الأبواب.. خلنا نعيشه وحنا أحباب
............
كساك ربي حرير الجنان
وجمال الحور الحسان
وبارك لك في شعبان
وبلغك رمضان
...........
بنسيم الرحمه
وعبير المغفره
وقبل الزحمه
اقولك :
كل عام وانت بخير
...........
يسعدك ربي ياسيد الكل
وكل رمضان بالفرحه يطل
وتهنئه خاصه لك قبل الكل
..........
لأحلى قمر..
عطر وزهر..
مع كرت.. يقول :
رمضان مبارك قبل كل البشر
............
عسى رمضانك مبارك..
وكل لحظاتك تبارك ..
وجنة الخلد داري ودارك ..
والنبي جاري وجارك ..
............
كلها أيام وليالي..
وأمنعك من الأكل يالغالي..
المرسل:
(رمــضــان)
...........
مكان القمر خليتك
ملاك الخير سميتك
عزيز وغالي ناديتك
وبشهر الخير هنيتك
..........
أمانيننا تسبق تهانيننا
وفرحتنا تسبق ليالينا
وشهر مبارك
عليكم وعلينــــــــــا
..........
السنة تمشي وتـدور
ويجي احلى الشهـور
ونقول لاغلى القلـوب
كل عام وأنت بصحه
وسرور ....
............
يارساله دوريه..
وامسكيه.
وبوسيه..وقبل
الزحمه..
بشهر الرحمه هنيه.
............
لو سمحت لاتضغط
تحت إلا بعد 5 ايام
أعرفك عنيد وعسل
مبروك الشهر مقدما
..............
بقرب رمضان اهديلك
(سمبوستين) الحرفين
الاولين لعدوك والباقي
على خدودك!!
............
اسأل من اهل الهلال
وارسى الجبال
ان يجعلك كل رمضان
وانت في احسن حال
...............
يهل الشهر يا غالي ..
وانا اه..... بقدومه ..
عساك يا طيب الغالي ..
بخير وصحه تصومه
..................
بنسيم الرحمه
وعبير المغفرة
وقبل الزحمة
اقول كل عام وانت بخير
...............
رفع الله قدرك
وفرج همك
وبلغك شهر رمضان
الذي احبه ربك
ودمت لمن احبك
.............
متى أشوفك
متى ألقاك
يمر رمضان و إنت بعيد
وشوقي يزيد
وكل عام وإنت بخير
...........
كل ورود الربيع
وثلوج الشتاء ..
وعصافيرالدنيا
تغرد لته.....
بقرب رمضان ..
...........
ياريتني زيت وأنت
سمبوسه كان أقليك
وألسعك وأحـوسـك
وإذا أستويت أضمك
وأبوسك
..............
يادانه في البحور
يازهره بين الزهور
أه..... بقرب رمضان
زينة الشهور ...
...............
الله يتقبل صيامك وقيامك...
ومبارك عليك الشهر....
ويعود عليك بصحة وسعادة وعمر مديد ....إن شاء الله...
...............
كل ساعة...
كل يوم...
كل اسبوع...
كل رمضان...
كل عام وأنت بألف خير.....
............
في قلبي حطيتك....
وبالتهاني خصيتك....
وعلى الناس أغليتك....
وبقرب دخول رمضان هنيتك....
...........
أمانينا تسبق تهانينا....
وفرحتنا تسبق ليالينا....
ومبارك الشهر عليك وعلينا....
كل رجب وأنت ذهب....
وكل شعبان وأنت فرحان....
وكل رمضان وأنت بصحة وسلامة وأمان....
...............
يسعدك ربي يا سيد الكل....
وكل رمضان بالفرحة يطل....
وتهنئة خاصة لك قبل الكل....
.............
أنتظر هاليوم.......
تعرف ليه.....؟؟؟؟؟؟
لأني أبي أقولك.......
كل عام وأنت بألف خير يالغالي.....
.............
ما باقي إلا أيام معدودة....
وتطوى صفحة من الزمان.....
ويبدأ رمضان.....
**!!كل عام وأنتم بخير!!**
.............
قبل الزحمة.....
والرز واللحمة......
حبيت أقولك.......
كل عام وأنت بألف خير يالغالي.....
..............
قبل التشريبة
والحلوى!!
حبيت أكون أول
شخص يقولك
كل عام وانت بخير
...............
كلها أيام وليالي......
وأمنعك من الأكل يالغالي......
المرسل:
~~(رمــضــان)~~
...............
ياطيورالسلام
زوريهم وعلي الخد
بوسيهم وبشعبان
هنيهم وبقرب
رمضان باركيلهم
................
حبيت اقولك..
اوووووووه
نسيييييييت
صياما مقبولا وافطارا
شهيا..
.................
ودي أكلمك بس موقادر
اخاف اصير فاطر
وبحبك اكون ناطر
..............
قبل الطبخ والحوسة
وتجهيز الشوربة والسمبوسة
صم رمضان ولك مني ألف بوسة
...............
قبل السمبوسه
واكل البسبوسه
ارسللك احلى بوسه
واه..... برمضان قبل الحوسه
.................
يارب
يارحمان
يامنان
بلغ قاريء الرسالة رمضان
واجعلة يزهى
حسنأ وسط الجنان
..................
ارسل حنين وشوق
لاهل الذوق وأسياده
اهنيهم بقرب رمضان
عساهم دوم عواده
..............
شهر رمضان قادم
فاغتنميه بالإكثار من الدعاء وطول القيام
وكل عام وانت بخير...
..........
بلغك الله الشهر
وشرف الأمة بالنصر
وأكرمك بليلة القدر
وأسعدك مدى الدهر
.............
ملاك الطيبة سميتك
وعلى الناس أغليتك
وبالتهاني خصيتك
وبقرب رمضان هنيتك
...........
يا عباد الله قوموا...
ولله صلوا وأدعوا...
وفي شهره الكريم باركوا...
ولا تنسوا بالفقير ترأفوا
...............
أجمل تهاني وأروع أماني ...
يكونوا من نصيب وحظ...
من يعود عليه رمضان من ثاني
.............
أهديكم أجمل شعور ...وأحلى
بخور...بحلول شهر رمضان المبارك
.............
قبل الزحمة... و قبل اللمة...
أرسل كلمة... تقول! رمضان كريم يا اغلى بشر
.............
يا طيور المحبة زوريه...وبحلول
الشهر باركيه...وقربي منه و سمعيه
...إني دوم أدعيله ربي يهنيه
............
الله يزيد هالوجه المنور نور
ويعطيه من حلا الحور
ويبلغه رمضان وهو مسرور
.............
اهديك عطر الورد والوانه
وارسل جواب انت عنوانه
واه..... بقدوم رمضان وايامه
...........
لأحلى قمر..
عطر وزهر..
مع كرت.. يقول :
رمضان مبارك قبل كل البشر
............
عسى رمضانك مبارك..
وكل لحظاتك تبارك ..
وجنة الخلد داري ودارك ..
والنبي جاري وجارك ..
..............
ابعث سلامي مع الطير..
واسبق الكل والغير ..
وأقول لك :
((كل رمضان وانت بخير))
.............
باقة ازهار وورود ..
وسلة بخور ووعود ..
وكل عام وانت بخير ..
ورمضان عليك يعود ..
.................
قبل السحور !!!
حبيت أكون أول شخص يقولك
مبارك عليك الشهر
...............
انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد
بس أحبك أكيد واتمنى لك رمضان كريم
:::::::::::
وهذا المســـــــج اهداء منـــــــي للكــــــل
:::
بريحة العطر والمسك والعود
رمضان علينا وعليكم يعود
شهر الخير والكرم والجود
تهاني لكم من قلب ودود
أرجو أن تنال أعجابكم ولاتنسونا بالردود الجميلة
_______________________________________________
إلى كل مشرف وعضو و ضيف في هذا المنتدى الجميل +++ كــل عامــ و أنتم بخير+++ والله يقبل منكم الصيام والقيام وتهنى بالكلام بس ما يصلح لذلك:::::
جبت لكم رسائل جميلة جدا """" تستاهل الردود"""" لشهر رمضان الكريم أ،سخ ولصق واؤسل إلى كل غالي لديك
رسائل رمضان - رمضان كريم - مسجات رمضان - اجمل رسائل رمضان - مسجات رمضان -شهر رمضان - رسائل استقبال شهر رمضان-
وإليكم الرسائل:::::::::::
كل عام وانت والجميع بصحه
وسعاده ياطعم العسل
ياسكر زياده
مــبروك عليك شهر العباده
.............
من عسل النحل نسقيكم
واقول لكم كل الاعوام
وانتم من صوامه وقوامه
...................
أسأل الله الذي
أهل الهلال
وأرسى الجبال
أن يبلغك رمضان
وأنت في أحسن حال
...................
غسل
الله"قلبك"بماء اليقين
وأثلج
صدرك بسكينه المؤمنين
وبلغك
شهر الصائمين
...................
يارب
يارحمان
يامنان
بلغ قاريء الرسالة رمضان
وأجعلة يزهى
حسنأ وسط الجنان ...
......................
رمضان جئت إلينا
تحنو سماك علينا
أهلاً قدمت ومرحبا
سقنا إليك حنـيـنا
رمضان ليتك دائم
فيك الثواب جنـينـا
لكي نفوز بجنـة
هبة الكريـم إليـنـا
...................
كل ورود الربيع
وثلوج الشتاء
وعصافيرالدنيا
تغرد لته.....
بقرب رمضان
..................
ياصاحب السعاده
وعمري انت وزياده
اقترب شهرالعبادة
عساك من عوادة
................
صباح الحبايب بشعبان
يبلغهم ربي رمضان
تام بلا نقصان ...
و يجزيهم اعلى الجنان
..................
يادانه في البحور
يازهره بين الزهور
أه..... بقرب رمضان
زينة الشهور
................
نوروا المصابيح...وشعلوا البخور...رمضان على الطريق...ألف مبروك
..............
ليه صرنا مثل الأغراب .. خلنا نراجع الأسباب ..
رمضان صار على الأبواب.. خلنا نعيشه وحنا أحباب
............
كساك ربي حرير الجنان
وجمال الحور الحسان
وبارك لك في شعبان
وبلغك رمضان
...........
بنسيم الرحمه
وعبير المغفره
وقبل الزحمه
اقولك :
كل عام وانت بخير
...........
يسعدك ربي ياسيد الكل
وكل رمضان بالفرحه يطل
وتهنئه خاصه لك قبل الكل
..........
لأحلى قمر..
عطر وزهر..
مع كرت.. يقول :
رمضان مبارك قبل كل البشر
............
عسى رمضانك مبارك..
وكل لحظاتك تبارك ..
وجنة الخلد داري ودارك ..
والنبي جاري وجارك ..
............
كلها أيام وليالي..
وأمنعك من الأكل يالغالي..
المرسل:
(رمــضــان)
...........
مكان القمر خليتك
ملاك الخير سميتك
عزيز وغالي ناديتك
وبشهر الخير هنيتك
..........
أمانيننا تسبق تهانيننا
وفرحتنا تسبق ليالينا
وشهر مبارك
عليكم وعلينــــــــــا
..........
السنة تمشي وتـدور
ويجي احلى الشهـور
ونقول لاغلى القلـوب
كل عام وأنت بصحه
وسرور ....
............
يارساله دوريه..
وامسكيه.
وبوسيه..وقبل
الزحمه..
بشهر الرحمه هنيه.
............
لو سمحت لاتضغط
تحت إلا بعد 5 ايام
أعرفك عنيد وعسل
مبروك الشهر مقدما
..............
بقرب رمضان اهديلك
(سمبوستين) الحرفين
الاولين لعدوك والباقي
على خدودك!!
............
اسأل من اهل الهلال
وارسى الجبال
ان يجعلك كل رمضان
وانت في احسن حال
...............
يهل الشهر يا غالي ..
وانا اه..... بقدومه ..
عساك يا طيب الغالي ..
بخير وصحه تصومه
..................
بنسيم الرحمه
وعبير المغفرة
وقبل الزحمة
اقول كل عام وانت بخير
...............
رفع الله قدرك
وفرج همك
وبلغك شهر رمضان
الذي احبه ربك
ودمت لمن احبك
.............
متى أشوفك
متى ألقاك
يمر رمضان و إنت بعيد
وشوقي يزيد
وكل عام وإنت بخير
...........
كل ورود الربيع
وثلوج الشتاء ..
وعصافيرالدنيا
تغرد لته.....
بقرب رمضان ..
...........
ياريتني زيت وأنت
سمبوسه كان أقليك
وألسعك وأحـوسـك
وإذا أستويت أضمك
وأبوسك
..............
يادانه في البحور
يازهره بين الزهور
أه..... بقرب رمضان
زينة الشهور ...
...............
الله يتقبل صيامك وقيامك...
ومبارك عليك الشهر....
ويعود عليك بصحة وسعادة وعمر مديد ....إن شاء الله...
...............
كل ساعة...
كل يوم...
كل اسبوع...
كل رمضان...
كل عام وأنت بألف خير.....
............
في قلبي حطيتك....
وبالتهاني خصيتك....
وعلى الناس أغليتك....
وبقرب دخول رمضان هنيتك....
...........
أمانينا تسبق تهانينا....
وفرحتنا تسبق ليالينا....
ومبارك الشهر عليك وعلينا....
كل رجب وأنت ذهب....
وكل شعبان وأنت فرحان....
وكل رمضان وأنت بصحة وسلامة وأمان....
...............
يسعدك ربي يا سيد الكل....
وكل رمضان بالفرحة يطل....
وتهنئة خاصة لك قبل الكل....
.............
أنتظر هاليوم.......
تعرف ليه.....؟؟؟؟؟؟
لأني أبي أقولك.......
كل عام وأنت بألف خير يالغالي.....
.............
ما باقي إلا أيام معدودة....
وتطوى صفحة من الزمان.....
ويبدأ رمضان.....
**!!كل عام وأنتم بخير!!**
.............
قبل الزحمة.....
والرز واللحمة......
حبيت أقولك.......
كل عام وأنت بألف خير يالغالي.....
..............
قبل التشريبة
والحلوى!!
حبيت أكون أول
شخص يقولك
كل عام وانت بخير
...............
كلها أيام وليالي......
وأمنعك من الأكل يالغالي......
المرسل:
~~(رمــضــان)~~
...............
ياطيورالسلام
زوريهم وعلي الخد
بوسيهم وبشعبان
هنيهم وبقرب
رمضان باركيلهم
................
حبيت اقولك..
اوووووووه
نسيييييييت
صياما مقبولا وافطارا
شهيا..
.................
ودي أكلمك بس موقادر
اخاف اصير فاطر
وبحبك اكون ناطر
..............
قبل الطبخ والحوسة
وتجهيز الشوربة والسمبوسة
صم رمضان ولك مني ألف بوسة
...............
قبل السمبوسه
واكل البسبوسه
ارسللك احلى بوسه
واه..... برمضان قبل الحوسه
.................
يارب
يارحمان
يامنان
بلغ قاريء الرسالة رمضان
واجعلة يزهى
حسنأ وسط الجنان
..................
ارسل حنين وشوق
لاهل الذوق وأسياده
اهنيهم بقرب رمضان
عساهم دوم عواده
..............
شهر رمضان قادم
فاغتنميه بالإكثار من الدعاء وطول القيام
وكل عام وانت بخير...
..........
بلغك الله الشهر
وشرف الأمة بالنصر
وأكرمك بليلة القدر
وأسعدك مدى الدهر
.............
ملاك الطيبة سميتك
وعلى الناس أغليتك
وبالتهاني خصيتك
وبقرب رمضان هنيتك
...........
يا عباد الله قوموا...
ولله صلوا وأدعوا...
وفي شهره الكريم باركوا...
ولا تنسوا بالفقير ترأفوا
...............
أجمل تهاني وأروع أماني ...
يكونوا من نصيب وحظ...
من يعود عليه رمضان من ثاني
.............
أهديكم أجمل شعور ...وأحلى
بخور...بحلول شهر رمضان المبارك
.............
قبل الزحمة... و قبل اللمة...
أرسل كلمة... تقول! رمضان كريم يا اغلى بشر
.............
يا طيور المحبة زوريه...وبحلول
الشهر باركيه...وقربي منه و سمعيه
...إني دوم أدعيله ربي يهنيه
............
الله يزيد هالوجه المنور نور
ويعطيه من حلا الحور
ويبلغه رمضان وهو مسرور
.............
اهديك عطر الورد والوانه
وارسل جواب انت عنوانه
واه..... بقدوم رمضان وايامه
...........
لأحلى قمر..
عطر وزهر..
مع كرت.. يقول :
رمضان مبارك قبل كل البشر
............
عسى رمضانك مبارك..
وكل لحظاتك تبارك ..
وجنة الخلد داري ودارك ..
والنبي جاري وجارك ..
..............
ابعث سلامي مع الطير..
واسبق الكل والغير ..
وأقول لك :
((كل رمضان وانت بخير))
.............
باقة ازهار وورود ..
وسلة بخور ووعود ..
وكل عام وانت بخير ..
ورمضان عليك يعود ..
.................
قبل السحور !!!
حبيت أكون أول شخص يقولك
مبارك عليك الشهر
...............
انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد
بس أحبك أكيد واتمنى لك رمضان كريم
:::::::::::
وهذا المســـــــج اهداء منـــــــي للكــــــل
:::
بريحة العطر والمسك والعود
رمضان علينا وعليكم يعود
شهر الخير والكرم والجود
تهاني لكم من قلب ودود
أرجو أن تنال أعجابكم ولاتنسونا بالردود الجميلة
_______________________________________________