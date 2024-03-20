مسلسلات وبرامج رمضانية جزائرية بنكهة البريڨابالين و الكوكايين



مالداعي لان تكون جل العروض التلفزية في كل رمضان ملغمة بمشاهد المدمنين والنساء المتحررات ومظاهر العصابات!!!



من وضع وجذر النظرية السنيماخرطية ( أيام الشهر الفضيل يقابلها المشهد الفاضح والمثير ) والا فرمضان سامط بلا الفنانة فلانة والفنان فلان.



مالمفروص منا أن نستنتجه ونستخلصه من هذه البرامج والعروض لزما حتما في هذا الشهر بالذات الا يمكن ان تأجلوا ذلك قليلا وتتفضلوا بمكرماتكم وابتكاراتكم الخلاقة مثلا في شهر غير هذا مثلا في الفالانتاين نتاعكم ولامانعرف



لا أتذكر أننا قمنا بمسيرات و تجمعات شعبية و مطالبات ملحة باخراج وانتاج المزيد والمزيد من عينة هذه البرامج لاننا نعاني من نقص وعوز وعجز في كمية مشاهد الإدمان والسكر والاعتداءات والفحش والعري المعروضة علينا يوميا في البيوت والشوارع.



لا أتذكر أننا الشعب الجزائري " ازعنا وازعلنا " لما تعرضه وتفوقت به علينا الباقات الخليعية اقصد الخليجية على شاكلة أم بي سي وروتانا و غيرها وأردنا أن تكون لنا آلهة كباقي الأمم والمجتمعات الناضجة والمتحضرة والمتحررة نعبدها ونجتمع إليها.



ربما لكل واحد آلهة يعبدها في بيته بينه وبين نفسه لكن ليس آلهة موحدة مفروضة عبادتها على الجميع وفي شهر نتوب فيه من عبادة العباد الى عبادة رب العباد قد يكون مبرركم حول طبيعة وواقع واتجاه مجتمعنا فعلا تنحاز لصالح دوافعكم لكن دوافعكم هذه لكشف الحقيقة كما تدعون لا تعطيكم الحق لاستنساخ واقع مرير مرتين واحد نشاهده كلما خرجنا من البيت ونسخة اخرى نشاهدها كلما دخلنا البيت وفتحنا التلفاز لنعيش في غم وهم بسبب نظريتكم الملعونة الغبية.



أنا لا أفهم لماذا يغيب أبطال هذا الشهر وأصحابه ومواليه نتاع الصح من صحابة وتابعين وقدوات ونماذج وبرامج وشخصيات و أحداث وأفكار ويحضر بتحتام وتعمد و سماطة وإصرار ماهب ودب من مشاهد المدمنون والعصابات والمتحررات والمتمردات والغناء الفاحش قبل الفاشل وكل من ومالا علاقة له بمعاني ومقاصد شهر العبادة والصيام الا ان كان يوازي مفهوما خاصا ومعينا نجهله عنهم حول رمضان لعلا نيتهم صافية شواطين المساكين وأرادوا جمعنا كأسرة جزائرية متحضرة ومتقبلة ومتحررة ذات هوية مرنة ومتماشية مزيج وتشكيلة أذواق وعقليات شوية من تحرر أوروبي وتمرد تركي ورضوخ خليجي مع رذاذ بهارات شرقية سحيقة مثيرة.



والان السؤال الذي لا يوجد له جواب



مادخلكم في شهر يسموه رمضان يعيش في عام عرب خاطي طريقكم يصوموه المسلمين سهراته قيام وساعاته صيام.



ياسيدي أخطونا رمضان