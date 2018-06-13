فوائد لغوية : العدد ثمانية

السحاب العابر

السحاب العابر

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العدد ثمانية

1- إذا كان المعدود مذكرا يكون العددثمانية بالتاء مضاف

- نحو ( جلس في الغرفة ثمانية رجال )

أو.غير مضاف
نحو( قام بالبناء من العمال ثمانية
2 -إذا كان المعدود. مؤنثاً
وأضيف له ثمانية. تحذف التاء وتبقى ياء
ثماني نسوة ،ويقدر عليها الضم والكسر للثقل. وتظهر الفتحه لخفتها. رأيت ثماني َ نساء
3- إذا كان المعدود مؤنثاً ولم تضاف. له ثمانية. تحذف الياء والتاء. في حالتي الرفع والجر. نحو: جاءني. من النساء ثمان. ومررتُ بثمانٍ من النساء
أمّا في حالة النصب تبقى الياء وتظهر الفتحه مع التنوين
رأيت من النساء ثمانياً
 
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