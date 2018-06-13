مونديال 2026 ليس مغربيا

فاز الملف المشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحق استضافة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم

بعد أن تفوق على ملف المغرب في التصويت الذي جرى اليوم خلال اجتماع

الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

ورغم التعاطف الكبير الذي حظي به الملف المغربي في خامس محاولة من هذا البلد العربي لاستضافة إحدى نسخ كأس العالم،

إلا أن المهمة المغربية كانت صعبة في مواجهة الملف الثلاثي الذي حظي بتقدير كبير

نظرا الى ثقله المالي و السياسي

وحصل الملف المشترك على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.