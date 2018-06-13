مشاركتي في مسابقة اجمل مائدة رمضانية الاسبوع الاخير - فاعل الخير

فاعل الخير
::منشط المسابقة اليومية::
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ومضى رمضان وماتبقى منه الى ثلاثة ايام ، نسأل الله أن يعيننا على إتمام الصيام وأن يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال ما تبقى منه
سأشارككم اليوم بمشاركة رمزية لمسابقة ..
نبدأ ب التمر الحليب
طبق طاجين حلو
طبق شوربة
مطلوع
فخظ لحم مع جلبانة مع كوريات ارز
بوراك
حميص
اكيد مننساوش حلويات
صورة للمائدة كلها
بصحتكم
ورمضان مبارك عليكم
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