مشاركتي في مسابقة اجمل مائدة رمضانية الاسبوع الاخير - فاعل الخير

ومضى رمضان وماتبقى منه الى ثلاثة ايام ، نسأل الله أن يعيننا على إتمام الصيام وأن يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال ما تبقى منه

سأشارككم اليوم بمشاركة رمزية لمسابقة ..





نبدأ ب التمر الحليب



طبق طاجين حلو



طبق شوربة



مطلوع



فخظ لحم مع جلبانة مع كوريات ارز



بوراك



حميص



اكيد مننساوش حلويات



صورة للمائدة كلها



بصحتكم

ورمضان مبارك عليكم



