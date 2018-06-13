مشاركتي في مسابقة اجمل مائدة رمضانية الاسبوع الاخير - فاعل الخير

فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
4,239
الإعجابات
6,680
النقاط
1,606
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1



ومضى رمضان وماتبقى منه الى ثلاثة ايام ، نسأل الله أن يعيننا على إتمام الصيام وأن يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال ما تبقى منه

سأشارككم اليوم بمشاركة رمزية لمسابقة ..






نبدأ ب التمر الحليب
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طبق طاجين حلو
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طبق شوربة
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مطلوع
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فخظ لحم مع جلبانة مع كوريات ارز
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بوراك
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حميص
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اكيد مننساوش حلويات
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صورة للمائدة كلها
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بصحتكم
ورمضان مبارك عليكم




 

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*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,163
الإعجابات
5,198
النقاط
696
العمر
18
الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
ماشاء الله اطباق رائعة وكلش يشهي وزين وباهي(y)
يعطيكم الصحة وبصحتكم وربي دوم النعمة ان شاءا لله
شكرا وصح سحوركم:)
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#3
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
4,239
الإعجابات
6,680
النقاط
1,606
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#3
قال *amani*:
السلام عليكم
ماشاء الله اطباق رائعة وكلش يشهي وزين وباهي(y)
يعطيكم الصحة وبصحتكم وربي دوم النعمة ان شاءا لله
شكرا وصح سحوركم:)
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يسلمك اختي
امين
 
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