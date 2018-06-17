مشاركتي الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018

وعليكم السلام ورحمة الله

قعدة هايلة، راني نتخيل فيها لو كانت على شاطئ البحر ولا في جنينة تجي أحلى 😍

ما شاء الله حلويات رائعة

يسلمو ايديك حبيبتي

صحة وهناء. ​