مشاركتي الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018

سكون الفجر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 10,604
- الإعجابات
- 28,329
- النقاط
- 1,401
- الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير
تقبل الله منّا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
إن شاء الله تكون أيامكم كلها أعياد يارب
أقدم لكم مشاركتي الرمزية في مسابقة
بسم الله ..
كعك بماء الزهر
كعك مالح
حلوى الدهينة
شوكولا
كعك بالتمر
مقروطة
شوكولا بالليمون
وهاد الصحن لكل الضيوف اللي رح يشرفوني
بتمنى تكون قهوتي عجبتكم
عيدكم مبارك وكل عيد وأنتم مسلمين سعداء