مشاركتي الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
28,329
النقاط
1,401
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
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عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير
تقبل الله منّا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
إن شاء الله تكون أيامكم كلها أعياد يارب
أقدم لكم مشاركتي الرمزية في مسابقة

قهوتكم-عندي.gif

بسم الله ..

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كعك بماء الزهر
كعك مالح

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حلوى الدهينة

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شوكولا

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كعك بالتمر

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مقروطة

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شوكولا بالليمون

IMG_20180617_114701.jpg

وهاد الصحن لكل الضيوف اللي رح يشرفوني

IMG_20180617_114720.jpg

IMG_20180617_114728.jpg

IMG_20180617_114618.jpg

بتمنى تكون قهوتي عجبتكم
عيدكم مبارك وكل عيد وأنتم مسلمين سعداء

 
هدوء المطر

هدوء المطر

:: عضو متألق ::
#2
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
3,794
الإعجابات
4,327
النقاط
1,316
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله
قعدة هايلة، راني نتخيل فيها لو كانت على شاطئ البحر ولا في جنينة تجي أحلى 😍
ما شاء الله حلويات رائعة
يسلمو ايديك حبيبتي
صحة وهناء.
 
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