مشاركتي "Fethi.dz" الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
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سكيكدة
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عيد سعيد على الجميع وكل عام وانتم والامة الاسلامية جمعاء بخير وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية

كما وعدتكم هذه مشاركتي الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي (عيد الفطر 1439/2018)

photo_2018-06-22_01-36-13.jpg


صورة مفردة صورت من طرف الاهل / انا كي نضت لقيت الديكور فسد والا كان اخدت عينات اكثر :-p

اللي فالصورة على حسب علمي واذا ما غلطتش طبعا:
- المقرود
- الكروكون
- البقلاوة
- شراك العريان
- صابلي ( مودال جديد ههههه)
- قاطو شيكولا على شكل دائرة محشي بفواكه
- قاطو اصابع الغرس
- الابيض لمزركش ما عرفتوش :D


تحياتي / Fethi.dz​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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أزمير
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أنثى
#2
السلام عليكم
مشاء الله تبارك الرحمن
حلويات جميلة جدا يعطيك الصحة على المشاركة اول مرة نشوفو طبخكم بعد مائدة رمضان هههه
بصحتكم و كل عام وانتم بخير
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#3
إنضم
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الغرب
الجنس
ذكر
#3
الله يبارك خويا فتحي
جميل ما صنعت الأيادي
هذا الطبسي لي على اليسار قريب حسبتو احد انواع الحلويات و بقيت نخمم كيفاه يصنعوه و ياكلوه حت ركزت فيك مليح لقيته سلة لزينه 🤣🤣
شكرا لك.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
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الإعجابات
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العمر
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان
كلشي يشهي الله يبارك
ربي يدومها عليكم نعمة
يادرا صينيتك ولا صينية المدير الاخر لي تفوز هههه
نتوما اتنافسو وحنا اعطيولنا هاد الخير ناكلوه هههه
ربي يهنيكم ان شاء الله
تحياتي​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
13 أفريل 2013
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12,956
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النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
قال عقــ اللمه ــيد:
هذا الطبسي لي على اليسار قريب حسبتو احد انواع الحلويات و بقيت نخمم كيفاه يصنعوه و ياكلوه حت ركزت فيك مليح لقيته سلة لزينه 🤣🤣
شكرا لك.
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انا تاني والله :LOL:
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
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من الشرق
الجنس
أنثى
#6
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

انا ندي البقلاوة والمقرود
ايه والكروكي هههه نتهلا فيهم والباقي يتقاسموه ناس اللمة
:D
الله يبارك حلويات شهية
صحتين وعافية
 
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