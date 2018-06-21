مشاركتي "Fethi.dz" الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي عيد الفطر 1439\2018

Fethi.dz
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيد سعيد على الجميع وكل عام وانتم والامة الاسلامية جمعاء بخير وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية
كما وعدتكم هذه مشاركتي الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي (عيد الفطر 1439/2018)
صورة مفردة صورت من طرف الاهل / انا كي نضت لقيت الديكور فسد والا كان اخدت عينات اكثر
اللي فالصورة على حسب علمي واذا ما غلطتش طبعا:
- المقرود
- الكروكون
- البقلاوة
- شراك العريان
- صابلي ( مودال جديد ههههه)
- قاطو شيكولا على شكل دائرة محشي بفواكه
- قاطو اصابع الغرس
- الابيض لمزركش ما عرفتوش
تحياتي / Fethi.dz
عيد سعيد على الجميع وكل عام وانتم والامة الاسلامية جمعاء بخير وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية
كما وعدتكم هذه مشاركتي الرمزية في مسابقة قهوتكم عندي (عيد الفطر 1439/2018)
صورة مفردة صورت من طرف الاهل / انا كي نضت لقيت الديكور فسد والا كان اخدت عينات اكثر
اللي فالصورة على حسب علمي واذا ما غلطتش طبعا:
- المقرود
- الكروكون
- البقلاوة
- شراك العريان
- صابلي ( مودال جديد ههههه)
- قاطو شيكولا على شكل دائرة محشي بفواكه
- قاطو اصابع الغرس
- الابيض لمزركش ما عرفتوش
تحياتي / Fethi.dz