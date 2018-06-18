عااااجل تم إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر | 2018 BEM

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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شهادة التعليم المتوسط

عاااااااااااجل

تم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط اليوم 18/06/2018 على الموقع الرسمي

>>إضغط هنا لـ ترى النتيجة<<
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طريقة الاطلاع على النتيجة:

1- إفتح الرابط: http://bem.onec.dz
2- أدخل رقم التسجيل (تجده مدون في الإستدعاء)
3-أدخل الرقم السري
4-أدخل الجواب للسؤال الشائع
5- إضغط على زر إستظهار النتيجة

رقم التسجيل هو نفس الرقم المدوّن على الإستدعاء الخاص بإجراء الامتحان
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تهنئة النجاح
بهذه المناسبة تتقدم اسرة اللمة الجزائرية بأحر التهاني لجميع ابنائنا و بناتنا الفائزين في شهادة التعليم المتوسط
مع تمنياتنا لهم مزيد من النجاحات على جميع المستويات العائلية الدراسية و المهنية
شاركنا رقم التسجيل لنفرح معك...


عزيمة الراسبين
كما نتمنى لأبنائنا الراسبين حظ موفق في السنة القادمة و مزيد من الجهد و نفرح بكم انتم ايضا
وهذا لا يجب أن يحبطكم و أنما يعطيكم تشجيعا و عزيمة أكبر لتتحدو أنفسكم السنة المقبلة بزاد أكثر
و بالتالي نقطة اعلى في الشهادة و المرور لمرحلة الثانوي بثقة أكبر
 
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