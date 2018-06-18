عااااجل تم إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر | 2018 BEM

شهادة التعليم المتوسط

عاااااااااااجل

تم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط اليوم 18/06/2018 على الموقع الرسمي

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طريقة الاطلاع على النتيجة:



2- أدخل رقم التسجيل (تجده مدون في الإستدعاء)

3-أدخل الرقم السري

4-أدخل الجواب للسؤال الشائع

5- إضغط على زر إستظهار النتيجة 1- إفتح الرابط: http://bem.onec.dz 2- أدخل(تجده مدون في الإستدعاء)3-أدخل4-أدخل الجواب5- إضغط على زر

رقم التسجيل

هو نفس الرقم المدوّن على الإستدعاء الخاص بإجراء الامتحان

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تهنئة النجاح

بهذه المناسبة تتقدم اسرة اللمة الجزائرية بأحر التهاني لجميع ابنائنا و بناتنا الفائزين في شهادة التعليم المتوسط

مع تمنياتنا لهم مزيد من النجاحات على جميع المستويات العائلية الدراسية و المهنية

شاركنا رقم التسجيل لنفرح معك...

عزيمة الراسبين

كما نتمنى لأبنائنا الراسبين حظ موفق في السنة القادمة و مزيد من الجهد و نفرح بكم انتم ايضا

وهذا لا يجب أن يحبطكم و أنما يعطيكم تشجيعا و عزيمة أكبر لتتحدو أنفسكم السنة المقبلة بزاد أكثر

و بالتالي نقطة اعلى في الشهادة و المرور لمرحلة الثانوي بثقة أكبر